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Без суконь та капелюшків: Катя Осадча вперше за 10 років повернулася на сторінки Vogue

30 жовтня 2023 11:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без суконь та капелюшків: Катя Осадча вперше за 10 років повернулася на сторінки Vogue
Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зіркова телеведуча та журналістка Катерина Осадча знялась у стильній фотосесії з мінімумом макіяжу. Зірка розповіла про один із головних проєктів у своїй кар’єрі, який розпочався у березні 2022 року з телеграм-боту "Пошук зниклих".

Про це стало відомо з публікації Vogue.

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Осадча повернулася на шпальти видання після 10-річної перерви. У новій зйомці Vogue — ані драматичних суконь, ані капелюхів, які впродовж 13 років існування проєкту "Світське життя" стали її візитівкою та частиною міфу, йдеться у публікації.

 

Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

 

Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Телеведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

"Сьогодні одна з найвідоміших ведучих країни (у Катерини приголомшливі 1,8 млн підписників в інстаграмі) використовує свою популярність та соціальний капітал, щоб разом із владними структурами побудувати ефективну систему пошуку та порятунку цивільних зниклих в Україні", — коментує редакція.

Ведуча розповіла про роботу проєкту "Знайти своїх" та запуск благодійного фонду. 

"Я розумію, що будь-яке зволікання — це чиясь доля в полоні та, ймовірно, втрачене життя. Спілкування з такою кількістю людей, як зараз, у мене не було навіть за часів "Світського життя". Тепер мої герої — співробітники поліції, СБУ, Генпрокуратури й Офісу уповноваженого з прав людини", — говорить Осадча.

Нагадаємо, Осадча розповіла про свою дієту та розсекретила вагу.

Раніше телеведуча Катя Осадча прокоментувала жахливі події в Ізраїлі.

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