Без платьев и шляпок: Катя Осадчая впервые за 10 лет вернулась на страницы Vogue

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Звездная телеведущая и журналистка Екатерина Осадчая снялась в стильной фотосессии с минимумом макияжа. Звезда рассказала об одном из главных проектов в своей карьере, который начался в марте 2022 года с телеграмм-бота "Пошук зниклих".

Об этом стало известно из публикации Vogue.

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Осадчая вернулась на полосы издания после 10-летнего перерыва. В новой съемке Vogue — ни драматических платьев, ни шляпок, которые на протяжении 13 лет существования проекта "Світське життя" стали ее визитной карточкой и частью мифа, говорится в публикации.

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

"Сегодня одна из самых известных ведущих страны (у Екатерины невероятные 1,8 млн подписчиков в инстаграм) использует свою популярность и социальный капитал, чтобы вместе с властными структурами построить эффективную систему поиска и спасения пропавших граждан в Украине", — комментирует редакция.

Ведущая рассказала о работе проекта "Знайти своїх" и запуске благотворительного фонда.

"Я понимаю, что любое промедление — это чья-то судьба в плену и, вероятно, потерянная жизнь. Общение с таким количеством людей, как сейчас, у меня не было даже при "Світському житті". Теперь мои герои — сотрудники полиции, СБУ, Генпрокуратуры и Офиса уполномоченного по правам человека", — говорит Осадчая.

Напомним, Осадчая рассказала о своей диете и рассекретила вес.

Ранее телеведущая Катя Осадчая прокомментировала ужасные события в Израиле.