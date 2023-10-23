Осадча розповіла про свою дієту та розсекретила вагу

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Телеведуча Катерина Осадча розкрила секрет своєї гарної фігури. 40-річна ведуча зізналася, що ретельно стежить за своїм харчуванням з юних років.

Про це ведуча розповіла у Instagram.

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Підписники поцікавилися вагою зірки та планами на четверту дитину. Зірка розповіла, що має зріст 180 сантиметрів, а її вага — 65 кілограмів.

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Із мого модельного минулого завжди дотримуюся розділення білків і вуглеводів. Тобто на гарнір салат або гарнір з салатом", — прокоментувала зірка.

Також у зірки є певні табу у харчуванні.

"Хліб, солодке, фрукти після 15:00 не можна. Але іноді можна", — говорить ведуча.

Осадча розповіла, чи має наміри на четверту вагітність, адже третю вони не планували.

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