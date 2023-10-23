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Осадча розповіла про свою дієту та розсекретила вагу

23 жовтня 2023 12:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Осадча розповіла про свою дієту та розсекретила вагу
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Катерина Осадча розкрила секрет своєї гарної фігури. 40-річна ведуча зізналася, що ретельно стежить за своїм харчуванням з юних років.

Про це ведуча розповіла у Instagram.

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Підписники поцікавилися вагою зірки та планами на четверту дитину. Зірка розповіла, що має зріст 180 сантиметрів, а її вага — 65 кілограмів.

 

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Із мого модельного минулого завжди дотримуюся розділення білків і вуглеводів. Тобто на гарнір салат або гарнір з салатом", — прокоментувала зірка.

Також у зірки є певні табу у харчуванні.

"Хліб, солодке, фрукти після 15:00 не можна. Але іноді можна", — говорить ведуча.

Осадча розповіла, чи має наміри на четверту вагітність, адже третю вони не планували.

Нагадаємо, телеведуча Катя Осадча прокоментувала жахливі події в Ізраїлі. 

Раніше Катя Осадча описала характер своїх синів. 

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