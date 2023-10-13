Катя Осадча порівняла події в Ізраїлі з війною в Україні — не стримала емоцій

Українська ведуча Катя Осадча в документальному серіалі. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча і дружина актора Юрія Горбунова Катя Осадча висловилася про події в Ізраїлі. Жінка розповіла про цивільних заручників і про війну в Ізраїлі, порівнявши всі ці події з тим, що зараз відбувається в Україні.

Відповідною публікацією Катя Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Телеведуча розповіла про те, що події в цій країні зараз на першому місці серед обговорень, хоча війна в Україні, яка йде з 2022 року, зараз є звичайною річчю. Також Катя Осадча висловилася про розстріл людей і про взяття їх у полон в Ізраїлі, порівнявши це з росіянами.

"Третій день світ сколихнуть все нові і нові факти смертей, обстрілів і звірств терористів ХАМАС в Ізраїлі. Ми не можемо применшити факт, що зараз вони на перших шпальтах газет, а звірства в Україні, що за масштабами вже в сотню разів більше, — нині звичка й даність. Зараз чи не найбільше говорять про те, як ХАМАС розстрілював і викрадав цивільних, те, на що в світі не звертали увагу, коли ми кричали про цивільний полон, як росіяни викрадають, катують і знущаються над українцями, і тепер світ має таку саму другу країну, де відбувається один в один ВЗЯТТЯ В ПОЛОН ЦИВІЛЬНИХ, а на війні напевно просто закономірністю поведінки терористів", — зазначила Катя Осадча.

Публікація зі сторінки Каті Осадчої. Фото: скриншот з Instagram

Також українська ведуча заявила, що зараз настав час вказати на полон і розстріл людей, як на тероризм і серйозну проблему. Вона показала дівчину, яку обстріляли в ХАМАСі, і дівчину, яка перебуває у полоні росіян вже 18 місяців.

"Коли мама німкені, молодої дівчини, впізнала її за татуюванням і закликає її повернути, від неї вже третій день немає звісток. А 23-річна Аня Єльцова з Херсону, що майже ровесниця Шані Лук, в полоні вже 18 місяців!!! У росіян за різними підрахунками від семи до 25 тисяч цивільних українців. Двох чоловіків на минулому тижні засудили. Про більшість навіть невідомо про місцезнаходження", — також додала ведуча.

Шані Лук, яку забрали члени ХАМАС. Фото: Instagram Каті Осадчої

Татуювання на нозі Шані Лук. Фото: Instagram Каті Осадчої

Аня Єльцова, яка перебуває у російському полоні 18 місяців. Фото: Instagram Каті Осадчої

Українці в російському полоні

Не так давно Катя Осадча порушувала тему взяття українців росіянами у полон. Вона розповіла, де саме тримають їх агресори, і зазначила, що важливо привернути увагу до цього всього світу.

"Тисячі українських цивільних громадян в російських СІЗО!!! Всі 16 місяців повномасштабного вторгнення ми з жахом усвідомлюємо, що цивільних в полоні у окупанта: в СІЗО, катівнях, ямах, буцегарнях, старих заводах, підвалах, стає щодня більше на десятки людей. Загалом цивільних яких утримують росіяни, — тисячі. Я стукаю в усі можливі двері, аби привернути. Світ має знати і не має мовчати і закривати очі на геноцид", — заявляла Катя Осадча.

Коментар Каті Осадчої щодо українців у російському полоні. Фото: скриншот з Instagram

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