Без окон и электричества: Канье Вест перепланирует свое роскошное имение под бомбоубежище

Рэпер Канье Вест. Фото: instagram.com/kanyewestlover911/

Рэпер Канье Уэст хотел снять окна и убрать электричество из своего дома в Малибу стоимостью 57 миллионов долларов. Все для того, чтобы превратить его в "бомбоубежище 1910-х годов".

Об этом пишет Daily Mail.

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На 46-летнего рэпера подал в суд бывший руководитель проекта реконструкции Тони Саксон, который утверждает, что его уволили после того, как он "выразил обеспокоенность чрезвычайной опасностью таких действий".

Согласно иску, поданному в Высший суд округа Лос-Анджелес, архитектор был нанят для проекта в сентябре 2021 года и работал 16 часов в день в пляжном домике. Саксон утверждает, что спал на полу дома, поскольку работал "менеджером проекта, сторожем и круглосуточной охраной" имущества.

Дом во время реконструкции. Фото: BACKDRID

Дом во время реконструкции. Фото: BACKDRID

Саксон утверждает, что Уэст заплатил ему всего за одну неделю работы и игнорировал все его опасения, пока его в конце концов не уволили в ноябре 2021 года после того, как он отказался снять с дома окна и убрать электричество.

Канье предложил перенести большие генераторы внутрь дома, но Саксон переживал, что это может привести к пожару.

Мужчина утверждает, что Канье угрожал ему и сказал, что его сочтут "врагом", если он не выполнит желание репера. Когда Саксон продолжал не соглашаться, Канье сказал ему "идти к чертям", говорится в иске.

Саксон также утверждает, что хип-хоп-магнат сказал ему:

"Если ты не будешь делать то, что я говорю, ты не будешь на меня работать, я больше не буду твоим другом, и ты просто будешь видеть меня по телевизору".

После того, как он сказал звезде, что не смотрит телевизор, его сразу же уволили.

В иске Саксон сказал, что видение рэпера относительно дома заключалось в том, чтобы сделать что-то вроде "бомбоубежища 1910-х годов", как сообщает NBC News, и снести мраморные ванные комнаты, а также убрать окна, сантехнику и электричество.

Дом до реконструкции. Фото: Shutterstock

Также сообщается, что он хотел заменить лестницу горками.

Сейчас Саксон подает в суд на бывшего мужа Ким Кардашьян за ряд нарушений трудового кодекса, более 1 миллиона долларов невыплаченной зарплаты и возмещения убытков.

"Мы должны были все это выбросить и как бы построить для него пещеру Бэтмена", — пояснил Саксон, добавив, что рэперу хотелось иметь место, где он мог бы "спрятаться от Клинтонов и Кардашьян".

В то время как Саксон считал, что дом был более "художественным проектом", позже он понял, что Канье действительно хочет жить в нем.

Он сказал, что Канье "не хочет электричества", а только растений, свечей, свет от батареи. И он просто хотел, чтобы все было открыто и темно.

На последних фотографиях дома удалены массивные окна от пола до потолка с видом на океан, оставив эту сторону открытой для всех стихий.

Сейчас внутри здание разрушается, а металлические перила ржавеют после воздействия соленого воздуха, ветра и воды.

В сентябре 2021 года Уэст приобрел свою недвижимость на берегу океана площадью 4000 квадратных футов. Она имела гигантские окна, выходящие на океан.

Он обратился за помощью к известному японскому архитектору Тадао Андо и привлек лучших подрядчиков.

Но к следующему лету ремонтные работы прекратились, и распотрашенный особняк без окон остался пустым.

Соседи артиста в Малибу рассказали TMZ, что его имение "оставили гнить" и что они "никого там не видели много месяцев".

Минувшим летом Канье видели на территории особняка, проверяющим прогресс, но с тех пор его империя драматически развалилась после того, как он сделал несколько антисемитских высказываний, что привело к потере около 1,6 миллиарда долларов его собственного капитала и исключению из списка миллиардеров Forbes, сообщает CBS News.

Канье имеет несколько других объектов недвижимости по всей стране, в том числе немалое ранчо в Калабасасе, Лос-Анджелес, которое он приобрел примерно за 3 миллиона долларов в 2019 году.

Он также владеет еще одним большим ранчо в Вайоминге, которое он приобрел несколько лет назад.

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