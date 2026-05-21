Літні парфуми від Dior: культові аромати, що не виходять з моди

Нова пора року — ідеальний привід оновити свій парфумерний гардероб. Французький дім Dior у цьому плані ніколи не підводить. Це завжди історія про витонченість, стиль і той самий шлейф, який змушує людей обертатися вам услід.

Новини.LIVE з посиланням на Woman and Home розповість про п'ять знакових ароматів від Dior, серед яких точно є ваш майбутній улюбленець.

Miss Dior

Якщо ви шукаєте щось універсальне, почніть з Miss Dior. Це дивовижне поєднання витончених квітів і теплого дерева. Усередині флакона ховається цілий оберемок свіжих конвалій та ніжний ірис, які з часом красиво всідаються на шкірі завдяки м'якому вершковому мускусу. Парфуми звучать дуже елегантно і дорого, тому пасуватимуть і для ділової зустрічі, і для романтичної вечері.

Dior J'adore

Для тих, хто обожнює сонячні, соковиті та фруктово-квіткові композиції. J'adore — це вже справжня легенда. Своєю популярністю він завдячує розкішному поєднанню екзотичного іланг-ілангу, класичної дамаської троянди та легких, ледь солодких ноток стиглого абрикоса. Аромат асоціюється з теплом, жіночністю та впевненістю у собі.

Dior Addict

Шукаєте ковток свіжості та заряд бадьорості на щодень? Тоді зверніть увагу на Addict. Він миттєво створює легкий весняний настрій, навіть якщо за вікном похмуро. Усе завдяки вибуховому і трохи терпкому міксу бергамоту та грейпфрута. Цю цитрусову прохолоду гарно врівноважують делікатні квіткові переливи та благородна деревна база. Чудовий варіант для легких на підйом дівчат.

Dior Ambre Nuit

Творець аромату, відомий нос Франсуа Демаші, описує його як зустріч двох абсолютних протилежностей. Це глибока, чуттєва амброво-квіткова історія, яка розкривається на кожному абсолютно по-різному. Якщо ви любите складні, нетривіальні запахи "не як у всіх", Ambre Nuit однозначно вартий вашої уваги.

Dior Hypnotic Poison

Для вечірніх виходів, прохолодної погоди або особливого настрою немає нічого кращого, ніж ця парфумована вода. Вона з'явилася у 2014 році й одразу підкорила тих, кому класична туалетна вода Hypnotic Poison здавалася занадто легкою. Це магнетичний і глибокий аромат, який просто не вміє залишатися непоміченим.

