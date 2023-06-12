Слава Камінська у бікіні відпочила на пляжі

Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Екссолістка гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська зараз перебуває у Нідерландах. Артистка відверто показує підписникам своє життя за кордоном.

Фото Камінська ділиться у своєму Instagram.

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Пляжний відпочинок

Слава Камінська на пляжі. Фото: instagram.com/babaslavka

На нещодавніх знімках Слава Камінська показала, як відпочиває з дітьми. Зірка поділилася відео з парку та продемонструвала вміння заправляти автомобіль. Не втрималася і від фото у бікіні на пляжі.

Прихильники у коментарях зауважили, що такі фото не на часі, адже в Україні війна. Але знайшлись і ті фоловери, які відзначили, як швидко виросли її діти.

Після початку повномасштабної війни Слава Камінська переїхала з двома дітьми від пластичного хірурга Едгара Камінського у Нідерланди.

Нагадаємо, співачку Славу Камінську україніці українці розкритикували у соцмережах. Після підриву Каховської ГЕС, на думку підписників, зірка мало публікує інформацію про допомогу постраждалим районам на півдні нашої країни. А деякі незадоволені тим, що Камінська веде соцмережі російською мовою.

Раніше стало відомо, що екссолістка гурту "НеАнгели" у Іспанії отримала пропозицію руки й серця від коханого.