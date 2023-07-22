Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Беззаботная Слава Каминская в бикини возмутила украинцев arrow

Беззаботная Слава Каминская в бикини возмутила украинцев

22 июля 2023 16:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Безтурботна Слава Камінська у бікіні обурила українців
Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская опубликовала новый соблазнительный снимок. Фоловеры неоднозначно восприняли фотографию.

Пост Слава опубликовала на странице в Instagram.

Читайте также:

Урок плавания

Слава позирует на фоне моря и скалы на яхте, демонстрируя стройную фигуру в бикини.

"Любовь повернулась ко мне задом. ПиСи: поплыли скалы? У них урок плавания. Могут себе позволить", — подписала фотографию певица.

 

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

Часть подписчиков отметила отличную физическую форму артистки, а некоторые возмутились, что звезде безразлична война в стране.

"Неужели в войну нет терпения не публиковать попу. Ее уже и так столько раз все видели. Какое-то должно быть сочувствие к тем, кто в таких обстоятельствах, что попа не на уме. Лучше же лицо опубликовать".

"Ждет комплиментов — дифирамбы...Грустно...Ну хорошо, что детей вывезла, но зачем же так в душу остальных украинцев, которые дома, или в окопах, так гадить?".

Некоторым артистка нашла что ответить:

"Это не просто попа. Это попа именинница, как и я. А что мне публиковать?", — спросила артистка.

С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.

Напомним, актриса Наталка Денисенко отправилась с сыном в Турцию. Звезда устроила соблазнительную фотосессию на берегу моря, чем разозлила некоторых из своих фолловеров.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева отправилась с детьми на отдых. Звезда уехала в Турцию, где за первые дни успела пережить целую палитру эмоций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз