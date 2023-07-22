Безтурботна Слава Камінська у бікіні обурила українців

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская опубликовала новый соблазнительный снимок. Фоловеры неоднозначно восприняли фотографию.

Пост Слава опубликовала на странице в Instagram.

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Урок плавания

Слава позирует на фоне моря и скалы на яхте, демонстрируя стройную фигуру в бикини.

"Любовь повернулась ко мне задом. ПиСи: поплыли скалы? У них урок плавания. Могут себе позволить", — подписала фотографию певица.

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

Часть подписчиков отметила отличную физическую форму артистки, а некоторые возмутились, что звезде безразлична война в стране.

"Неужели в войну нет терпения не публиковать попу. Ее уже и так столько раз все видели. Какое-то должно быть сочувствие к тем, кто в таких обстоятельствах, что попа не на уме. Лучше же лицо опубликовать".

"Ждет комплиментов — дифирамбы...Грустно...Ну хорошо, что детей вывезла, но зачем же так в душу остальных украинцев, которые дома, или в окопах, так гадить?".

Некоторым артистка нашла что ответить:

"Это не просто попа. Это попа именинница, как и я. А что мне публиковать?", — спросила артистка.

С началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.

Напомним, актриса Наталка Денисенко отправилась с сыном в Турцию. Звезда устроила соблазнительную фотосессию на берегу моря, чем разозлила некоторых из своих фолловеров.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева отправилась с детьми на отдых. Звезда уехала в Турцию, где за первые дни успела пережить целую палитру эмоций.