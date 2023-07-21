Наталка Денисенко показала фотосесію у купальнику і нарвалась на жорстку критику

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко вирушила із сином до Туреччини. Зірка влаштувала спокусливу фотосесію на березі моря, чим розлютила декого зі своїх фоловерів.

Світлинами акторка поділилася у своєму Instagram.

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Акторка Наталка Денисенко, чий чоловік-актор Андрій Федінчик зараз перебуваєна фронті, проводить літні дні на морі. Зірка влаштувала пляжну зйомку в купальнику.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Ще один рік, як я відпочиваю на морі без свого чоловіка. Андрій завжди мені робив дуже гарні фото… В цей раз підстрахувала кума. Сподіваюся, скоро ми полетимо на море нашим вільним небом, великою компанією, з своїми чоловіками, ВСІЄЮ СІМ'ЄЮ! Бажаю цього собі і всім українкам!" — написала вона.

Після фотосесії зірку розкритикували підписники, заявляючи, що такий контент не прийнятний, коли у країні триває війна.

"От мені цікаво, я і моя дитина, що, не заслуговуємо тиждень заспокоїти нерви і пожити без тривог, тим більше, що зі свого боку ми робимо те, що можемо заради нашої країни. Зберігаємо своїх діток, своє ментальне і фізичне здоров'я, допомагаємо закривати збори, донатимо, працюємо з податками в держбюджет. Тому у мене все", — відповіла на гнівні слова підписників зірка.

Відпустка акторки коштувала недешево. За словами зірки серіалу "Кріпосна", ціни на відпочинок цього року підвищилися.

"Минулого року переліт та готель (я і дитина) коштували 70 тисяч гривень. Цього року ціни дуже зросли, і переліт та готель коштували 90 тисяч гривень. Це без дороги і готелів у Кишиневі", — поділилася зірка.

Наталка Денисенко зупинилася у п'ятизірковому готелі, а саме в одному з найкращих у Туреччині. Знаменитість задоволена обслуговуванням, їжею та пляжем.

Нагадаємо, Наталка Денисенко показала ніжне відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.

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