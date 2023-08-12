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Бедняков и его жена показали, как отдыхают с детьми в Карпатах: фото

12 августа 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бедняков и его жена показали, как отдыхают с детьми в Карпатах: фото
Шоумен Андрей Бедняков с сыном Остапом. Фото: Instagram/biedniakov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно, впервые с начала полномасштабной войны, в Украину вернулась семья шоумена Андрея Беднякова. Актриса Анастасия Короткая привезла на Родину семилетнюю дочь Ксению и девятимесячного сына Остапа, родившегося в октябре прошлого года в США. Звездная семья приехала на отдых в Карпаты.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях Андрея и Анастасии.

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36-летний звездный уроженец Мариуполя в своем юмористическом стиле сообщил, что научил с женой маленького сына играть на трембите, а также потеряли кроссовки дочери, которой в следующем месяце исполнится восемь лет.

Шоумен Андрей Бедняков и актриса Анастасия Короткая с детьми. Фото: Instagram/biedniakov
Шоумен Андрей Бедняков и актриса Анастасия Короткая с детьми. Фото: Instagram/biedniakov

Не отставала в юморе и Анастасия Короткая. Актриса опубликовала видео, на котором маленький Остап умело играет на музыкальной игрушке.

"Первый ди-джей сет Остапа. Когда в девять месяцев уже танцуешь лучше своего отца", — отметила Короткая.

По словам Анастасии, первое, что сделала звездная семья — отправилась собирать грибы. Домашний любимец тоже получает удовольствие от поездки. Жизненные интересы белой собачки Короткая описала в сториз.

Скриншоты: Instagram/nastyakorotkaya

Напомним, ранее мы писали, какие слова поклонницы Андрей Бедняков надолго запомнит. Также мы рассказывали, что Бедняков рассказал о родном доме в Мариуполе, который уничтожили оккупанты.

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