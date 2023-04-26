Бєдняков виставив футболку з автографами Роналду, Дибали та К'єзи на продаж: куди підуть гроші

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov

Від початку повномасштабної війни чимало українські знаменитості виставляють на благодійні аукціони речі, з якими в них пов’язані багато спогадів. Шоумен Андрій Бєдняков, який обожнює футбол, в черговий раз продає спортивний лот, до якого причетні найвідоміші імена світового футболу.

Детальніше про це Бєдняков розповів у своєму Instagram.

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Шоумен виставив на продаж футболку одного з найстаріших футбольних клубів Італії "Ювентус". На ній автографи володаря п’яти золотих мʼячів та чемпіона Європи 2016 року Кріштіану Роналду, чемпіона світу 2022 року Пауло Дибали та чемпіона Європи 2020 року Федеріко К'єзи.

Футболку отримає той, хто запропонує найбільшу суму в коментарях під публікацією Бєднякова. Стартова ціна — 10 тисяч гривень, один крок — 1000 гривень.

"Всі кошти підуть на збереження життів українців. Запорізький напрямок, Гуляйполе. На антидронову рушницю", — повідомив Бєдняков.

Ті хто не може або не хоче придбати футболку з автографами зіркових футболістів, але хочуть допомогти, можуть задонатити в банці шоумена.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бєднякова розлютила дитяча омбудсменка країни терориста Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину. Також ми розповідали, що дружина Бєднякова зворушливо привітала його з днем народження та опублікувала архівні відео.