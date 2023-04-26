Бедняков выставил футболку с автографами Роналду, Дибалы и Кьезы на продажу: куда пойдут деньги

Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov

С начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости выставляют на благотворительные аукционы вещи, с которыми у них связано много воспоминаний. Шоумен Андрей Бедняков, обожающий футбол, в очередной раз продает спортивный лот, к которому причастны самые известные имена мирового футбола.

Детальнее об этом Бедняков рассказал в своем Instagram.

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Шоумен выставил на продажу футболку одного из старейших футбольных клубов Италии "Ювентус". На ней автографы обладателя пяти золотых мячей и чемпиона Европы 2016 Криштиану Роналду, чемпиона мира 2022 Пауло Дибалы и чемпиона Европы 2020 Федерико Кьезы.

Футболку получит тот, кто предложит самую большую сумму в комментариях под публикацией Беднякова. Стартовая цена — 10 тысяч гривен, один шаг — 1000 гривен.

"Все средства пойдут на сохранение жизней украинцев. Запорожское направление, Гуляйполе. На антидроновое ружье", — сообщил Бедняков.

Те, кто не может или не хочет приобрести футболку с автографами звездных футболистов, но желают помочь, могут задонатить в банке шоумена.

Напомним, ранее мы писали, что Беднякова разозлила детский омбудсмен страны террориста Львова-Белова, которая рассказала о похищенном ею украинском ребенке. Также мы рассказывали, что жена Беднякова трогательно приветствовала его с днем рождения и опубликовала архивные видео.