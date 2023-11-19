Бєдняков згадав Біблію та назвав свої улюблені книги

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov

Шоумена Андрія Бєднякова часто можна побачити з книгою в руках. Так, наприклад, до повномасштабної війни у гримерках, чекаючи на свою сцену в тому чи іншому проєкті, зірковий уродженець Маріуполя читав твори різних письменників. Для додатка UnderBooks, який влітку презентувала блогерка, волонтерка Даша Астаф'єва, Андрій розповів про улюблені книги.

Про це повідомляється у соцмережах UnderBooks.

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За словами Андрія, найбільше на його світогляд вплинула найпопулярніша книга за історію людства — Біблія. Також Бєдняков згадав про численні енциклопедії в бібліотеці дідуся. Андрій відверто розповів, яка книга запала в його душу найбільше.

"Їх декілька. Першу, яку зараз, чомусь, згадав, "Кульбабове вино". Тепла така. Спогади", — зауважив Андрій.

Це роман американського письменника Рея Бредбері, вперше виданий 1957 року. "Кульбабове вино" — твір, який вирізняється серед літературної творчості автора його особистими переживаннями. Це багато в чому автобіографічна книга, події якої відбувається влітку 1928 року у вигаданому місті Грінтаун, штат Іллінойс

Один з романів Рея Бредбері. Фото: Google

Щодо кіноадаптації книг, то Бєдняков хотів би, аби стримінгова платформа Netflix взяла в роботу серію книг Джоан Роулінг, яка під псевдонімом Роберт Ґалбрейт, випустила цикл романів про детектива Корморана Страйка.

Серія книг про детектива Корморана Страйка. Фото: Google

Також Андрій дав декілька порад випускникам шкіл. Шоумен зауважив, що не можна припиняти читати та розвиватися.

"Це "Місто" Валер’яна Підмогильного та "451 за Фаренгейтом", яка показує, власне, що може статися з людьми, які перестають читати. Ще одна: Філ Найт "Shoe doe" (один зі співзасновників виробника спортивного взуття та одягу Nike. — Ред.)", — поділився Бєдняков.

І на фінальне запитання, яку ж саме книгу шоумен завжди рекомендує, він відповів: серію про Гаррі Поттера в оригіналі.

Англомовна серія книг про Гаррі Поттера. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бєдняков подивився докфільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто. Також ми розповідали, що Андрій Бєдняков емоційно звернувся до лідера російського гурту "Звери".