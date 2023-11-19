Бедняков вспомнил Библию и назвал свои любимые книги
Шоумена Андрея Беднякова часто можно увидеть с книгой в руках. Так, например, до полномасштабной войны в гримерках, ожидая своей сцены в том или ином проекте, звездный уроженец Мариуполя читал произведения разных писателей. Для приложения UnderBooks, которое летом презентовала блогерша, волонтер Даша Астафьева, Андрей рассказал о любимых книгах.
Об этом сообщается в соцсетях UnderBooks.
ТОП-книг от Беднякова
По словам Андрея, больше всего на его мировоззрение повлияла самая популярная книга за историю человечества — Библия. Также Бедняков упомянул о многочисленных энциклопедиях в библиотеке дедушки. Андрей откровенно рассказал, какая книга впала в его душу больше всего.
"Их несколько. Первую, которую сейчас, почему-то, вспомнил, "Вино из одуванчика". Теплая такая. Воспоминания", — заметил Андрей.
Это роман американского писателя Рэя Брэдбери, впервые изданный в 1957 году. "ОВино из одуванчика" — произведение, отличающееся среди литературного творчества автора его личными переживаниями. Это во многом автобиографическая книга, события которой происходит летом 1928 года в придуманном городе Гринтаун, штат Иллинойс.
Что касается киноадаптации книг, то Бедняков хотел бы, чтобы стриминговая платформа Netflix взяла в работу серию книг Джоан Роулинг, которая под псевдонимом Роберт Галбрейт, выпустила цикл романов о детективе Корморане Забастовке.
Также Андрей дал несколько советов выпускникам школ. Шоумен отметил, что нельзя перестать читать и развиваться.
"Это "Город" Валерьяна Подмогильного и "451 за Фаренгейтом", которая показывает, собственно, что может случиться с людьми, которые перестают читать. Еще одна: Фил Найт "Shoe doe" (один из соучредителей производителя спортивной обуви и одежды Nike. — Ред.)", — поделился Бедняков.
И на финальный вопрос, какую именно книгу шоумен всегда рекомендует, он ответил: серию о Гарри Поттере в оригинале.
Напомним, ранее мы писали, что Бедняков посмотрел докфильм "20 дней в Мариуполе" о его родном городе. Также мы рассказывали, что Андрей Бедняков эмоционально обратился к лидеру российской группы "Звери".
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