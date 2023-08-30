Андрій Бєдняков захейтив лідера російського гурту Звери – емоційне звернення

Зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков у своїй програмі. Фото: скриншот з YouTube

Український актор та ведучий, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков звернувся до лідера російського гурту "Звери" Романа Білика. Відомий телеведучий емоційно відреагував на те, як Роман Білик заспівав для російських військових на Донбасі.

Відповідне звернення з’явилося у розділі Stories на офіційній сторінці Андрія Бєднякова в Instagram.

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Як стверджує український телеведучий, раніше він спілкувався з лідером російського гурту. Більш того, у Stories Андрія Бєднякова можна помітити й спільну фотографію, де він сидить на розмальованій стіні разом з Романом Біликом.

За словами українського актора, російський виконавець завжди мав "здорову позицію". Андрій зауважив, що раніше він міг довго обговорювати з Романом Маріуполь, знищений російськими окупантами, для яких він виступав.

Український ведучий Андрій Бєдняков під час свого виступу у Львові. Фото: Instagram Андрія Бєднякова​​

Український ведучий не може зрозуміти, що зробили з лідером російського гурту, щоб він так змінився.

"У тебе ж завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Так. Так буває. Поки "дівчата, хлопці танцюють", ти, Ромо, обіср*вся! Живи з цим! Рокер, бл*ть", — емоційно звернувся до російського артиста Андрій Бєдняков.

Stories Андрія Бєднякова з лідером російського гурту "Звери". Фото: скриншот з Instagram

Що зробив Роман Білик?

Нещодавно лідер російського гурту "Звери" їздив на Донбас, де давав концерти для російських військових. На відео можна помітити, що спочатку Роман Білик дивиться за пуском снаряду, а потім він починає співати для росіян.

Позиція російського гурту "Звери"

Не так давно російський гурт висловлювався проти повномасштабної війни в Україні. Спочатку в гурті стверджували, що вони проти військових дій, а потім зазначали, що потрібно якомога швидше вирішити це питання за столом переговорів.

Висловлювання російського гурту "Звери" стосовно війни. Фото: скриншот з Facebook

Втім, потім ця публікація зникла з соціальної мережі, після чого лідер гурту й виступив на фронті для росіян.

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