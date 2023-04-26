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Білозір розлучилась з чоловіком після 33 років шлюбу: він про це дізнався під час служби в ЗСУ

26 квітня 2023 08:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Білозір розлучилась з чоловіком після 33 років шлюбу: він про це дізнався під час служби в ЗСУ
Співачка, громадська діячка Оксана Білозір та музикант, військовослужбовець ЗСУ, Роман Недзельський. Фото: Facebook/oksana.bilozir
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ще одна зіркова пара розлучилась під час повномасштабної війни. Цього разу шанувальників та колег по шоу-бізнесу приголомшили співачка, громадська діячка Оксана Білозір та музикант, захисник України в лавах ЗСУ, Роман Недзельський.

Про це відомий військовослужбовець повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі Rostyslove Production.

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Подробиці 

Ініціаторкою розлучення стала Оксана Білозір. Роман Надзельський не був згоден з її рішенням, відмовляв ексдружині. Втім, вона не дала задню та довела справу до суду.

"Ми прожили майже 33 роки, в цьому році мало бути. Ми розлучилися наприкінці 2022-го. Просто банально я отримав повістку до суду і нас розлучили. Оксана подала на розлучення. Оскільки я в армії, я не прийшов три рази до суду і нас автоматично розлучили і все. Я був проти цього, але Оксана подала. Тому сьогодні ми офіційно не є чоловіком і дружиною", — шокував заявою 55-річний захисник України. 

Зараз, за словами Романа, колишня зіркова парочка майже не підтримує зв'язок одне з одним. Причину розлучення Надзельський не повідомив. Військовослужбовець ЗСУ зауважив, що Білозір навіть не цікавиться, як в нього справи. 

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Оксана Білозір та музикант, військовослужбовець ЗСУ, Роман Недзельський. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Нагадаємо, раніше ми писали, що Роман Недзельський емоційно розповів про стан здоров’я співака Олег Винника. Також ми писали, що репер Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських.

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