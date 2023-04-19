Весілля не буде: Раміна Есхакзай розійшлася зі своїм хлопцем після 5 років стосунків

Євген Пронін та Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/pronin_law_you

Журналістка та ведуча Раміна Есхакзай, яка у березні відсвяткувала свій 31-й день народження, оголосила про розставання з юристом Євгеном Проніним.

Пара опублікувала спільний допис в Instagram. Новина стала справжнім шоком для підписників, які чекали скоріше на весілля пари.

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Брудної білизни не буде

Колишні закохані написали, що останні п’ять років були найкращими та найуспішнішими в їхньому житті, і вони завершують стосунки з повагою та підтримкою одне одного.

"Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення!" — заявила Раміна.

Ведуча також наголосила, що обманів та зрад у їхніх стосунках не було, а тому вона одразу хоче уникнути будь-яких спекуляцій на цю тему.

"Важко переоцінити, який вагомий і ціннісний внесок я отримав у стосунках із Рамі. Більш чесної, справжньої та цілеспрямованої людини я не зустрічав. Дякую тобі за все!" — додав пізніше Євген.

Цікаво, що війна вже зруйнувала багато зіркових пар. Закохані знаходяться у постіному стресі та часто не витримують перевірку відстанню.

Цього року Есхакзай багато часу приділяла роботі та часто їздила знімати сюжети на передову. Можливо, зміна пріорітетів та нове оточення дівчини стало причиною розриву. Нам залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, що співачка Камалія передумала розлучатися зі своїм чоловіком, а Володимир Дантес розповів про майбутнє без Наді Дорофєєвої.