Билозир развелась с мужем после 33 лет брака: он об этом узнал во время службы в ВСУ

Певица, общественный деятель Оксана Билозир и музыкант, военнослужащий ВСУ, Роман Недзельский. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Еще одна звездная пара развелась во время полномасштабной войны. В этот раз поклонников и коллег по шоу-бизнесу ошеломили певица, общественный деятель Оксана Билозир и музыкант, защитник Украины в рядах ВСУ, Роман Недзельский.

Об этом известный военнослужащий сообщил в интервью на YouTube-канале Rostyslove Production.

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Инициатором развода стала Оксана Билозир. Роман Надзельский не был согласен с ее решением, отговаривал экс-жену. Впрочем, она не дала заднюю и довела дело до суда.

"Мы прожили почти 33 года, в этом году должно было быть. Мы развелись в конце 2022-го. Просто банально я получил повестку в суд и нас развели. Оксана подала на развод. Я поскольку в армии, то не пришел три раза в суд и нас автоматически развели и все. Я был против этого, но Оксана подала. Поэтому сегодня мы официально не являемся мужем и женой", — шокировал заявлением 55-летний защитник Украины.

Сейчас, по словам Романа, бывшая звездная парочка почти не поддерживает связь друг с другом. Причину развода Надзельский не сообщил. Военнослужащий ВСУ отметил, что Билозир даже не интересуется, как у него дела.

Оксана Билозир и музыкант, военнослужащий ВСУ, Роман Недзельский. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Напомним, ранее мы писали, что Роман Недзельский эмоционально рассказал о состоянии здоровья певца Олегу Винника. Также мы писали, что рэпер Потап впервые развернуто прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских.