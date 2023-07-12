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Бувай, Браян: Меган Фокс звела тату в пікантному місці

12 липня 2023 13:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бувай, Браян: Меган Фокс звела тату в пікантному місці
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татувювання з ім'я колишнього чоловіка.

Відповідним фото акторки поділився у своєму Instagram татумайстер.

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Акторка Меган Фокс намагається врятувати свої стосунки з нареченим Machine Gun Kelly. Після двох років роману, пара віклала весілля. Тож зірка "Трансформерів" звільняє місце у буквальному сенсі від колишніх спогадів. Акторка прикрила напис "Браян" новим малюнком.

"Прикрили тату для Меган Фокс. Вдалося повністю приховати старе тату змією та квітами, як вона хотіла...дуже вдячний всім за можливість попрацювати та всім класним людям, яких я зустрів під час цього процесу", — підписав фото татуювальник.

 

Актокра Меган Фокс звела старе татуювання. Фото: instagram.com/jesse.tattoo/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝗠𝗲𝗴𝗮𝗻 𝗙𝗼𝘅 ꜰᴀɴꜱ (@meganfox.fans)

Фокс була 10 років у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном. Від нього має трьох дітей.

Раніше нареченого Фокс Machine Gun Kelly звинуватили у зраді. Друзі знаменитостей повідомили, що ті прагнуть зберегти стосунки, хоча їм це дається складно.

Нагадаєм, акторка Мелані Гріффіт після років наполегливої роботи нарешті звела татуювання з ім'ям свого колишнього Антоніо Бандераса.

Рааніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.

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