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Больше не друзья: муж Бритни Спирс отписался от нее в Instagram

31 августа 2023 19:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Больше не друзья: мужчина Бритни Спирс отписался от нее в Instagram
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram после того, как в начале этого месяца подал на развод после всего 14 месяцев брака. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений.

Об этом пишет Daily Mail.

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После того, как Сэм обвинил Бритни в измене, он отписался от нее в социальной сети Instagram. Бритни, очевидно, не была огорчена этим жестом, и продолжила публиковать беззаботные видео.

41-летняя поп-звезда сняла на видео своего давнего менеджера и лучшего друга Кейда Хадсона, когда он прыгает с трамплина в бассейн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sam Asghari (@samasghari)

Сэм подал на развод после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".

О разрыве она рассказала в своем Instagram. Около видео танцев в гостиной она написала:

"Я больше не могла терпеть боль, честно говоря!! Я очень долго играла и мой Instagram может казаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, мы все это знаем!!! Я хотела бы показать свои эмоции и слезы в Интернете, но всегда чувствовала потребность скрывать свои слабые места. Если бы я не была сильным солдатом своего отца, меня бы отправили к врачам!!! Но именно тогда я больше всего нуждалась в семье!!!", — сообщила певица.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс считает, что бывший супруг Сэм Асгари "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми. Звезда уверена, что бывший передавал ему информацию, которая поможет держать артистку под контролем.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

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