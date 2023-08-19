Важив 130 кілограмів: як виглядав молодий чоловік Брітні Спірс до їхньої зустрічі

Співачка Брітні Спірс та чоловік Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Цього тижня Сем Асгарі потрапив у заголовки газет після того, як стало відомо про його розлучення з Брітні Спірс через її зраду. Шлюб прожив лише 14 місяців, але його життя до зустрічі з зіркою кардинально відрізнялося.

Про це пише Daily Mail.

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Іранський іммігрант переїхав до США 12-річним разом із батьком у 2006 році, залишивши матір і трьох сестер.

Він починав як багатообіцяючий футболіст у коледжі, але після виключення з команди був змушений кардинально змінити напрямок. Натомість Сем вступив вивчати кримінальне право, але був змушений влаштуватися на три роботи, щоб оплачувати дорогу, і в врешті-решт почав їсти шкідливу їжу, щоб заощадити кошти. Згодом він став важити 130 кілограмів і страждати на депресію.

Сем Асгарі до зустрічі з Брітні Спірс. Фото: instagram.com/samasghari/

В 19 років, щоб фінансувати свою освіту, а також сплачувати рахунки, він працював на трьох роботах: клерком у Best Buy, торговим представником Gold's Gym і вишибалою в нічному клубі.

Сем розповів, що в результаті він спав лише чотири-п’ять годин на ніч і почав "їсти під стресом" нездорову їжу, щоб пережити довгі дні.

"Я їв Doritos на сніданок, фастфуд, цукор, цукерки, без білка, багато вуглеводів і пив солодкі газовані напої. Моє харчування було дуже жахливим. Стрес і страх викликали у мене депресію", — сказав Men's Health Сем Асгарі.

Сем став неймовірно суворим до своїх тренувань і дієти, навіть обмежив свій бюджет на їжу, щоб переконатися, що він не міг витрачатися на шкідливі продукти.

Сем Асгарі до зустрічі з Брітні Спірс. Фото: instagram.com/samasghari/

"Я дозволив собі щотижня витрачати на покупки 50 доларів у продуктовому магазині, і через цей низький бюджет я не міг купувати інші речі, які б порушили мою дієту. Я їв не для задоволення. Зараз їжу споживаю заради харчування та виживання", — поділився чоловік Брітні Спірс.

Його план харчування складався з 25 відсотків білка, 15 відсотків овочів і 25 відсотків складних вуглеводів, які містяться в таких продуктах, як горох, квасоля та цільні зерна. Він споживав близько 1500 калорій на день, спалюючи до 4000 калорій у тренажерній залі — і за шість місяців втратив приголомшлив результатом.

Фітнес-гуру також похвалився, що має всього три відсотки жиру в тілі, а середній показник для американця становить 28 відсотків.

Однак Сем вирішив змінити своє життя і за шість місяців скинув понад 40 кілограмів завдяки виснажливим тренуванням і жорсткій дієті.

Сем Асгарі після зустрічі з Брітні Спірс. Фото: instagram.com/samasghari/

Ні для кого не секрет, що нездорова їжа може завдати шкоди здоров’ю ротової порожнини. І, схоже, те ж саме сталося і з Семом. У листопаді 2016 року, у тому самому місяці, коли було випущено кліп Slumber Party, він з’явився в Instagram стоматолога доктора Кама Камангара з Лос-Анджелеса.

Сем Асгарі вразив змінами у зовнішності. Фото: instagram.com/samasghari/

Медик поділився шокуючими кадрами до і після роботи, яку він зробив із зубами зірки.

Посмішка Сема демонструвала серйозні ознаки гниття, тому він пройшов "повну реставрацію рота".

Стоматолог, який протягом наступних місяців регулярно публікував публікації про Сема, розповів, що у зірки були імплантати, які можуть коштувати до 5800 доларів за зуб, і цирконієві коронки — до 2500 доларів.

Новий імідж відкрив двері для нових можливостей. Сестра заохочувала Сема спробувати свої сили в модельному бізнесі, що переросло в акторську роботу, що потім дозволило йому знятися в серії музичних відео, включаючи роботу гурту Fifth Harmony.

У 2016 році він отримав роль у кліпі Брітні Slumber Party, де і розпочався їхній роман.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

Раніше ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.