Більше не Кардаш'ян: одна з сестер зіркого сімейства змінила прізвище

Сестри Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Одна з зіркових красунь з родини Крадаш’ян, Кортні, змінила прізвище. Жінка взяла прізвище свого чоловіка Тревіса Баркера.

Про це Кортні повідомила у своєму Instagram.

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Готова до власної імперії

На фото, яким поділилася Кортні, вона позує для своїх прав водія, де чітко видно, що вона вже не Кортні Мері Кардаш'ян, а Кортні Кардаш'ян Баркер. Про зміни у житті Кортні повідомила після того, як поділилася радісною новиною про свою вагітність. 44 річна зірка та її чоловік чекають на першу спільну дитину.

Кортні Кардаш'ян взяла прізвище чоловіка. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Раніше Кортні зізналася, що готова розірвати зв’язки з родиною заради свого власного шоу. Друзі жінки сказали, що вона хоче у новому проекті бути головною зіркою і не залучати своїх відомих сестер.

Кортні Кардаш'ян зі своїм чоловіком Тревісо Баркером. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

"Кортні навчилася всього від своєї мами Кріс Дженнер щодо створення шоу. Тепер їй ніхто не потрібен і вона може розвивати власну імперію", — розповів один з друзів зірки реаліті-шоу виданню RadarOnline.

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян зустрічалися більше року та одружилися 14 місяців тому. У пари було три весільні церемонії.

Кардаш'ян має трьох дітей від колишнього коханого Скотта Дисіка: Мейсону 13 років, Пенелопі — 10, а Рейну — 8. У Тревіса є син Лендон, якому 29 років, і дочка Алабама — їй 17.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася для обкладинки італійського Vogue. В інтерв'ю красуня розповіла про материнство та родину.

Нагадаємо, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.