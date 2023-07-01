Больше не Кардашьян: одна из сестер звездного семейства сменила фамилию

Сестры Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Одна из звездных красоток из семьи Крадашян, Кортни, сменила фамилию. Женщина взяла фамилию своего мужа Тревиса Баркера.

Об этом Кортни сообщила в своем Instagram.

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Готова к собственной империи

На фото, которым поделилась Кортни, она позирует для своих водительских прав, где четко видно, что она уже не Кортни Мэри Кардашьян, а Кортни Кардашьян Баркер. Об изменениях в жизни Кортни сообщила после того, как поделилась радостной новостью о своей беременности. 44 летняя звезда и ее муж ждут первого общего ребенка.

Кортни Кардашьян взяла фамилию мужа. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Ранее Кортни призналась, что готова разорвать связи с семьей из-за своего собственного шоу. Друзья женщины сказали, что она хочет быть в новом проекте главной звездой и не привлекать своих известных сестер.

Кортни Кардашьян со своим мужем Трэвисом Баркером. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

"Кортни научилась всему от своей мамы Крис Дженнер относительно создания шоу. Теперь ей никто не нужен и она может развивать собственную империю", — рассказал один из друзей звезды реалити-шоу изданию RadarOnline.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян встречались больше года и поженились 14 месяцев назад. У пары было три свадебные церемонии.

Кардашьян имеет троих детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мэйсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Трэвиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue. В интервью красавица рассказала о материнстве и семье.

Напомним, бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Трэвисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.