Кім Кардаш'ян похизувалась своїми привабливими формами на обкладинці Vogue

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася для обкладинки італійського Vogue. В інтерв'ю красуня розповіла про материнство та родину.

Фото Кім поділилася у своєму Instagram.

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Заклопотана, але стильна

У фотосесії зірка позувала у оригінальному прозорому вбранні, демонструючи свої спокусливі форми та струнку талію. Кім зізнається, рада, що у не є персонал, який допомагає доглядати за дітьми, але все одно вона дуже заклопотана матуся.

"Я така щаслива, що в мене є кому допомогти з дітьми. Але діти все одно хочуть, щоб саме мама вирішила їхні проблеми. Я дуже поважаю своїх батьків і просто не можу повірити, через що пройшла моя мати", — сказала Кардаш’ян.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Зірка реаліті-шоу виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка Каньє Веста. Пара розлучилася 2021 року. Зараз репер вже знову одружився. Кім намагається не показувати своїх емоцій дітям, навіть якщо сумна.

"Я намагаюся не показувати емоції, якщо, наприклад, це стосується батька моїх дітей. Я повинна завжди бути готова пояснити, чому я засмучена, але це може бути недоречно в подібній ситуації. Я не хочу бути такою людиною", — говорить красуня.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Vogue

Кім захоплюється своєю матір'ю, яка виховала шестеро дітей. Правда знімати стрес жінці іноді допомагав алкоголь.

Мати Кім Кардаш'ян Кріс Дженнер від першого чоловіка, адвоката Роберта Кардаш'яна народила чотирьох дітей — Кортні, Кім, Хлоє та Роберта, від другого олімпійського чемпіона з легкої атлетики Брюса Дженнера, відомого тепер, як Кейтлін Дженнер — двох, Кендал і Кайлі.

Раніше стало відомо, що у 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.