Вагітна Кортні Кардаш'ян показала чималий животик у стильному купальнику

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян скоро вчетверте стане мамою. Знаменитість насолоджується вагітністю та фіксує неповторні миті на фото.

Знімки з відпочинку зірка запостила у своєму Instagram.

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На фото Кортні позує у стильному зеленому бікіні. Також зірка показала, як проводять час її діти від попередніх стосунків.

"Прекрасне літо", — підписала публікацію Кортні Кардаш'ян.

Кортні та її коханий Тревіс Баркер давно намагалася стати батьками.

"Ми почали курс зі штучного запліднення, але це було занадто і я зупинилася. Потім вирішили сфокусуватися на весіллі", — сказала в інтерв'ю Wall Street Journal зірка.

Оточуючі знали про бажання пари народити спільного малюка. Всі підтримували подружжя.

"Кортні молилася про це. Вона хотіла народити дитину Тревісу, як тільки вони почали зустрічатися. Вони намагалися завагітніти два роки. Це було важко", — діляться друзі Кортні.

Зірка реаліті-шоу повідомила про вагітність коханому під час виступу його гурту. Кортні Кардаш'ян почала розмахувати величезним плакатом із написом: "Тревіс, я вагітна!". Музикант підійшов до неї та розцілував.

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян зустрічалися більше року, та одружилися 14 місяців тому. У пари було три весільні церемонії.

Кардаш'ян має трьох дітей від колишнього коханого Скотта Дисіка: Мейсону 13 років, Пенелопі — 10, а Рейну — 8. У Тревіса є син Лендон, якому 29 років, і дочка Алабама — їй 17.

Нагадаємо, танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд нещодавно вдруге стали батьками.

Раніше стало відомо, що актор Аль Пачіно, який став знову батьком, не одразу повірив у те, що саме він є батьком дитини. Зірка попросив кохану, 29-річну Нур Альфалла, зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.