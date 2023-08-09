Більше не королівська високість: принца Гаррі "позбавили" почесного титулу

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Букінгемський палац прибрав титул Його Королівської Високості принца Гаррі з веб-сайту королівської родини. Тепер у молодшого сина принцеси Діани залишився титул герцога Сассекського.

Про це пише Daily Mail.

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Палац заявив, що Гаррі та Меган Маркл можуть зберегти свої титули Його Королівської Високості, але їм не буде дозволено користуватися ними після того, як вони підуть у відставку як члени королівської сім’ї.

Незважаючи на це, на королівському веб-сайті помилково називали Гаррі Його Королівською Високістю протягом останніх трьох років.

У заяві від 18 січня 2020 року Букінгемський палац сказав: "Сассекські не використовуватимуть свої титули Його Королівської Високості, оскільки вони більше не є діючими членами Королівської родини".

У біографії на сторінці, де детально описано походження та обов’язки старших членів королівської сім’ї, Меган тепер згадується як "вона" або "герцогиня", а не як "Її Королівська Високість".

Представник Букінгемського палацу раніше повідомив MailOnline, що "веб-сайт регулярно оновлюється, щоб відобразити роботу членів королівської родини".

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