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Більше не королівська високість: принца Гаррі "позбавили" почесного титулу

9 серпня 2023 11:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Більше не королівська високість: принца Гаррі "позбавили" почесного титулу
Принц Гаррі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Букінгемський палац прибрав титул Його Королівської Високості принца Гаррі з веб-сайту королівської родини. Тепер у молодшого сина принцеси Діани залишився титул герцога Сассекського.

Про це пише Daily Mail.

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Палац заявив, що Гаррі та Меган Маркл можуть зберегти свої титули Його Королівської Високості, але їм не буде дозволено користуватися ними після того, як вони підуть у відставку як члени королівської сім’ї.

Незважаючи на це, на королівському веб-сайті помилково називали Гаррі Його Королівською Високістю протягом останніх трьох років.

У заяві від 18 січня 2020 року Букінгемський палац сказав: "Сассекські не використовуватимуть свої титули Його Королівської Високості, оскільки вони більше не є діючими членами Королівської родини".

У біографії на сторінці, де детально описано походження та обов’язки старших членів королівської сім’ї, Меган тепер згадується як "вона" або "герцогиня", а не як "Її Королівська Високість".

Представник Букінгемського палацу раніше повідомив MailOnline, що "веб-сайт регулярно оновлюється, щоб відобразити роботу членів королівської родини".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.

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