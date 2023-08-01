Втрачає зірковий статус: експерти прокоментували бізнес-невдачі принца Гаррі

Герцог Сассекський. Фото: Reuters

Експерти заявили, що принц Гаррі "почав втрачати свою зіркову силу" і "несе негативний піару", після того, як його імені не було заявлено у перезапуску проекту Travalyst.

Про це пише Daily Mail.

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Хрестовий похід, який відлякує бізнес

Туристичний проект герцога Сассекського оголосив, що він увійшов у "неймовірно захоплюючу" епоху з новою радою директорів — без жодної згадки про королівську сім’ю.

38-річний Гаррі все ще підтримує регулярний контакт із виконавчим директором Travalyst і правлінням та залишається відданим йому. Крім того, герцог досі значиться на веб-сайті Travalyst як "засновник і покровитель" ініціативи.

Але давно не був обличчям ініціативи, враховуючи, наскільки часто він раніше брав участь у конференціях і маркетингу.

Незалежну некомерційну організацію, що базується в Лондоні, заснував герцог Сассекський у 2019 році, коли він ще був членом королівської сім’ї разом із дружиною Меган Маркл.

Герцог Сассекський з дружиною. Фото: Reuters

Гаррі три роки був обличчям ініціативи, спрямованої на заохочення індустрії туризму.

PR-експерти розповіли, що бізнес-проєкти уникають Гаррі після його книги Spare.

"Існує проблема з брендом Гаррі, і вона полягає в тому, що він почав втрачати свою зіркову силу, автентичність і здатність підносити бренди та добрі справи, у які він вірить. Бізнес покладається на представників, які залучають свою аудиторію, підвищують рівень зв’язків і загалом отримують вигоду від відносин. Хвиля негативу щодо принца після виходу його книги змусила підприємства задуматися. Хоча Гаррі можна сприймати як людину, яка має на меті виправити багато образ, цей хрестовий похід однієї людини може не вписуватися в ідею бізнесу. І коли компанії витрачають великі гроші на своїх зіркових представників, вони не хочуть мати справу з негативом ЗМІ, акціонерів і зацікавлених сторін. Це буде проблемою для Гаррі, шоу "Південний Парк" висміяло його, і ця сатира залишилася в пам’яті багатьох людей і завдала жахливої шкоди його бренду", — прокоментувала експерт з бренду і культури Нік Еде.

PR-експерт Шон О'Міра, керуючий директор манчестерського агентства Essential Content, сказав, що зміна підходу в Travalyst могла бути пов'язана з маркетинговими труднощами, викликаними негативною рекламою, з якою часто стикається Гаррі.

А ще один PR-експерт Енді Барр, співзасновник глостерського агентства 10 Yetis Digital, сказав, що Останніми місяцями Гаррі справді сховався від пильної уваги ЗМІ, і цього слід було очікувати, враховуючи негатив і громадський резонанс, якій прийшов від того, що він публічно "прав свою брудну білизну".

Гаррі офіційно запустив Travalyst у вересні 2019 року, коли він і Меган зіткнулися з гострою критикою після того, як здійснили чотири подорожі на приватному літаку за 11 днів.

Тоді герцог захищався, кажучи, що "ніхто не ідеальний" і що важливо те, "що ми робимо, щоб збалансувати" негативні наслідки.

Невідомо, чи хтось із членів королівської сім’ї ще бачив "Барбі", касовий фільм із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Але ЗМІ не втрималися, щоб не показати Кейт Міддлтон, принца Вільяма та інших їхніх відомих родичів у стилі барбікор.

Раніше Меган Маркл розвеселила "кислим" подарунком дружину Байдена.