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Больше не королевское высочество: принца Гарри "лишили" знатного титула

9 августа 2023 11:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Больше не королевское высочество: принца Гарри "лишили" почетного титула
Принц Гарри. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Букингемский дворец убрал титул Его Королевского Высочества принца Гарри с веб-сайта королевской семьи. Теперь у младшего сына принцессы Дианы остался титул герцога Сассекского.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дворец заявил, что Гарри и Меган Маркл могут сохранить свои титулы Его Королевского Высочества, но им не будет позволено пользоваться ими после того, как они уйдут в отставку как члены королевской семьи.

Несмотря на это, на королевском сайте ошибочно называли Гарри Его Королевским Высочеством в течение последних трех лет.

В заявлении от 18 января 2020 года Букингемский дворец сказал: "Сассекские не будут использовать свои титулы Его Королевского Высочества, поскольку они больше не являются действующими членами Королевской семьи".

В биографии на странице, где подробно описано происхождение и обязанности старших членов королевской семьи, Меган теперь упоминается как "она" или "герцогиня", а не как "Ее Королевское Высочество".

Представитель Букингемского дворца ранее сообщил MailOnline, что "веб-сайт регулярно обновляется, чтобы отразить работу членов королевской семьи".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

Ранее стало известно стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.

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