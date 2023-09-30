Більше не соромиться: експерт про почуття дружини Каньє Веста під час її епатажних виходів

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/brokengalerie/

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі продемонструвала "вищий рівень впевненості та контролю" під час імпровізованої фотосесії в Італії, стверджує експерт з мови тіла. Минулого тижня подружжя викликало великий ажіотаж під час шопінгу на вулиці Віа дей Кальцайуолі у Флоренції.

Про це пише Daily Mail.

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Експерт з мови тіла Джуді Джеймс переконана, що рівень впевненості дружини Каньє Веста збільшується щоразу, як вона епатує своїм виходом. Джуді припустила, що інколи мова тіла Б’янки показувала, що вона "нещасна, наївна молода жінка, яка ходить вулицями Флоренції в майже оголених образах, щоб догодити своєму "чоловікові" Каньє, який повністю контролює ситуацію".

"Іноді Б'янка посміхалася, але були також сигнали настороженості", — наполягає експерт.

Однак під час останньої появи пари, на якому вони насолоджувалися походом по магазинах, Джуді стверджувала, що сигнали мови тіла Б’янки говорить про те, "що вона позує та рухається таким чином, що наводить на думку, що вона тут повністю у своїй зоні комфорту та, можливо, насолоджується собою нарешті".

"Фотографії з натовпом дозволяють Б'янці використовувати його як фон і робити кілька впевненіших поз. Б’янка стоїть в класичній модельній позі, тримає одну руку на стегні, що зазвичай є ознакою впевненості. А коли вона нахиляється вперед, сміючись, це свідчить про те, що вона насолоджується жартом разом з аудиторією", — коментує експерт.

До речі, дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі звинуватила стурбованих друзів у "ревнощах" до її нової слави, коли вони почали розпитувати про її стосунки з чоловіком. Друзі переконані, що репер маніпулює.

Нагадаємо, скандальна дружина Каньє Веста у спідньому здійняла фурор серед натовпу.

Раніше дружина Каньє Веста розгнівала італійців своїми занадто відвертими виходами.