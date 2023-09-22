Скандальна дружина Каньє Веста у спідньому здійняла фурор серед натовпу

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Каньє Вест і його нова дружина Б'янка Ченсорі викликали великий ажіотаж. Пару помітили під час шопінгу на сповненій туристами вулиці у Флоренції, Італія.

Про це пише Daily Mail.

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46-річний Вест став фотографувати дружину, яка позувала зі схвильованими місцевими мешканцями. В оточенні шанувальників, Ченсорі продемонструвала свою звабливу фігуру в облягаючому трико, блискучих колготках та туфлях на підборах.

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Між дублями Вест зупинявся, щоб підкоригувати яскраве вбрання дружини, щоб забезпечити найкращий знімок.

У руках Б'янка Чесорі тримала унікальну сумочку Braccialini у формі равлика, виготовлену зі старовинного золота та темно-зеленої шкіри за колосальні 2035 доларів.

Отримавши незліченну кількість фотографій на вулиці, Вест з радістю провів Б'янка до магазину Graziella Braccialini — бренду класу люкс, заснованого у Флоренції, який славиться своїми шкіряними виробами.

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Б'янка зацікавилася вишуканим золотим гаманцем у формі сонця з блискучим золотим ремінцем на ланцюжку.

Чутки про те, що Каньє та Б’янка — разом, вперше з’явилися в грудні, коли музикант випустив пісню під назвою "Censori Overload". Незабаром після того, як пара одружилася, Б'янка відрізала своє довге каштанове волосся і пофарбувалася у блондинку. Її вибір одягу ставав дедалі більш відвертим.

Модний вибір Б'янки та публічна поведінка пари викликали проблеми з італійцями під час їхнього нещодавнього візиту.

Раніше Кім Кардаш'ян заявила, що їй соромно за відверті фото нової дружини Каньє Веста.