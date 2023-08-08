Дружина Каньє Веста розгнівала італійців своїми занадто відвертими виходами

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/lamordidapa/

Обурені італійці розкритикували "дружину" Каньє Веста Б'янку Ченсорі за те, що вона одягла надзвичайно відверте вбрання під час візиту пари до країни. У мережі місцеві мешканці не стримували гніву.

Про це пише Daily Mail.

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28-річна австралійська архітекторка минулого тижня разом із 46-річним Каньє прибула до Італії та кілька разів виходила без спіднього під прозорим одягом.

Місцеві жителі Італії з тих пір назвали вбрання "копії" Кім Кардаш’ян "нешанобливим" у соціальних мережах, а деякі сказали, що "нескромні" Б’янка та Каньє не бажані в країні, відомій своєю консервативною католицькою спадщиною.

"Нам не потрібен цей мотлох в Італії", — прокоментував один італійський користувач, а інший назвав вбрання Б’янки "вульгарними".

Користувачі з інших частин світу погодилися із цією думкою, а один прокоментував: "Плануючи поїздку до Італії, я кілька разів читав, що італійці дуже модні та досить консервативні у виборі одягу. Цікаво, що вони думають про цього ексгібіціоніста?".

"Хтось забув сказати колишньому "преподобному" Каньє, що вони у консервативній католицькій країні, а не в Маямі чи Нью-Йорку...".

"Абсолютно неповажний і жахливий одяг. Мені байдуже, що він її одягає, вона не повинна цього допускати. Я думав, що Італія — одна з багатьох європейських країн, у яких вас можуть притягнути до відповідальності за невідповідний одяг?

"Неймовірна неповага до інших людей — виходити на вулицю практично голим".

Під час візиту до Флоренції в середу Бьянка була помічена в ресторані з Каньє у прозорому сітчастому топі, який відкривав її оголені груди, в поєднанні з максі-сукнею з низькою талією і без взуття.

Через день вона знову вийшла босоніж, цього разу в чорних легінсах.

У суботу Б’янка показала ще один непристойний образ, коли вона подорожувала по Тоскані з Каньє в прозорому комбінезоні та на підборах.

Каньє та Бьянка одружилися на приватній церемонії в Беверлі-Хіллз у січні, приблизно через два місяці після завершення розлучення репера з Кім Кардаш’ян.

Однак законність союзу під питанням, оскільки вони не подали свідоцтва про шлюб.

Б’янка має диплом з архітектури та працювала в дизайнерській компанії Каньє Yeezy до їхньої зустрічі.

За даними Marie Claire, вона приєдналася до компанії у 2020 році. Невідомо, чи вона все ще працює в Yeezy.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів".

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