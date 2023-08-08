Дружина Каньє Веста розгнівала італійців своїми занадто відвертими виходами
Обурені італійці розкритикували "дружину" Каньє Веста Б'янку Ченсорі за те, що вона одягла надзвичайно відверте вбрання під час візиту пари до країни. У мережі місцеві мешканці не стримували гніву.
Про це пише Daily Mail.
Сміливий вихід дружини репера
28-річна австралійська архітекторка минулого тижня разом із 46-річним Каньє прибула до Італії та кілька разів виходила без спіднього під прозорим одягом.
Місцеві жителі Італії з тих пір назвали вбрання "копії" Кім Кардаш’ян "нешанобливим" у соціальних мережах, а деякі сказали, що "нескромні" Б’янка та Каньє не бажані в країні, відомій своєю консервативною католицькою спадщиною.
"Нам не потрібен цей мотлох в Італії", — прокоментував один італійський користувач, а інший назвав вбрання Б’янки "вульгарними".
Користувачі з інших частин світу погодилися із цією думкою, а один прокоментував: "Плануючи поїздку до Італії, я кілька разів читав, що італійці дуже модні та досить консервативні у виборі одягу. Цікаво, що вони думають про цього ексгібіціоніста?".
- "Хтось забув сказати колишньому "преподобному" Каньє, що вони у консервативній католицькій країні, а не в Маямі чи Нью-Йорку...".
- "Абсолютно неповажний і жахливий одяг. Мені байдуже, що він її одягає, вона не повинна цього допускати. Я думав, що Італія — одна з багатьох європейських країн, у яких вас можуть притягнути до відповідальності за невідповідний одяг?
- "Неймовірна неповага до інших людей — виходити на вулицю практично голим".
Під час візиту до Флоренції в середу Бьянка була помічена в ресторані з Каньє у прозорому сітчастому топі, який відкривав її оголені груди, в поєднанні з максі-сукнею з низькою талією і без взуття.
Через день вона знову вийшла босоніж, цього разу в чорних легінсах.
У суботу Б’янка показала ще один непристойний образ, коли вона подорожувала по Тоскані з Каньє в прозорому комбінезоні та на підборах.
Каньє та Бьянка одружилися на приватній церемонії в Беверлі-Хіллз у січні, приблизно через два місяці після завершення розлучення репера з Кім Кардаш’ян.
Однак законність союзу під питанням, оскільки вони не подали свідоцтва про шлюб.
Б’янка має диплом з архітектури та працювала в дизайнерській компанії Каньє Yeezy до їхньої зустрічі.
За даними Marie Claire, вона приєдналася до компанії у 2020 році. Невідомо, чи вона все ще працює в Yeezy.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історія жахів".
Раніше Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.