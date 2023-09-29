На Каньє Веста працює ціла команда, яка створює відверте вбрання для його епатажної дружини

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/lofficielbrasil/

Гардероб Б’янки Ченсорі наробив чимало галасу в Європі. Виявляється вбрання дружині Каньє Веста створює особиста команда дизайнерів.

Про це пише Page Six.

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За словами модельєрів, які тісно співпрацювали з Каньє Вестом, у репера є "ціле ательє в Італії", яке виготовляє вбрання, яке носила його дружина в Європі та Японії.

"Все, що він хоче створити, вони можуть це зробити, на місці", — сказав Мовалола Огунлесі, нігерійський дизайнер із Лондона, найнятий Вестом у 2020 році, під час співпраці з Yeezy Gap.

"У Каньє є власна команда, яка створює все за день", — сказав другий дизайнер, який працював із Вестом, але побажав залишитися анонімним.

Підкреслюючи, що у створенні одягу немає "структурного" процесу, Огунлесі пояснив: "Вони просто купують колготки, стилізують, і шиють на Ченсорі. Ховайте колготки, коли вони поруч".

Спокусливі образи під керівництвом Веста та його дружини Лаурою Бем з цюріхського дизайнерського колективу Prototypes, який перешивав одяг від Yeezy.

Нагадаємо, скандальна дружина Каньє Веста у спідньому здійняла фурор серед натовпу.

Раніше дружина Каньє Веста розгнівала італійців своїми занадто відвертими виходами.