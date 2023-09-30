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Больше не стесняется: эксперт о чувствах жены Канье Уэста во время ее эпатажных выходов

30 сентября 2023 20:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Больше не стесняется: эксперт о чувствах жены Канье Веста во время ее эпатажных выходов
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/brokengalerie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори продемонстрировала "высший уровень уверенности и контроля" во время импровизированной фотосессии в Италии, утверждает эксперт по языку тела. На прошлой неделе супруги вызвали большой ажиотаж во время шопинга на улице Виа дей Кальцайуоли во Флоренции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперт по языку тела Джуди Джеймс убеждена, что уровень уверенности супруги Канье Уэста увеличивается всякий раз, как она эпатирует своим выходом. Джуди предположила, что иногда язык тела Бьянки показывал, что она "несчастная, наивная молодая женщина, гуляющая по улицам Флоренции в обнаженных образах, чтобы угодить своему мужу Канье, который полностью контролирует ситуацию".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BROKEN GALERIÉ (@brokengalerie)

"Иногда Бьянка улыбалась, но были также сигналы напряжения", — настаивает эксперт.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BROKEN GALERIÉ (@brokengalerie)

Однако во время последнего появления пары, на котором они наслаждались походом по магазинам, Джуди утверждала, что сигналы языка тела Бьянки говорят о том, "что она позирует и двигается таким образом, что наводит на мысль, что она здесь полностью в зоне комфорта и, возможно, наслаждается собой".

"Фотографии с толпой позволяют Бьянке использовать ее как фон и принимать несколько более уверенные позы. Бьянка стоит в классической модельной позе, держит одну руку на бедре, что обычно является признаком уверенности. Она наклоняется вперед, смеясь, что свидетельствует о том, что она наслаждается шуткой вместе с аудиторией", — комментирует эксперт.

К стати, жена Канье Уэста Бьянка Ченсори обвинила обеспокоенных друзей в "ревности" к ее новой славе, когда они начали расспрашивать о ее об отношениях с супругом. Друзья убеждены, что рэпер манипулирует Бьянкой.

Напомним, скандальная супруга Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы.

Ранее супруга Канье Уэста разгневала итальянцев своими слишком откровенными выходами.

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