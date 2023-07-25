Більше не соромно: супермодель Кара Делевінь розповіла, як наречена зробила її щасливою

Модель Кара Делевінь. Фото: elle.com

У новому відвертому інтерв’ю модель Кара Делевінь розповіла про свою дівчину Мінке та власну тверезість. 30-річна модель з'явилася на обкладинці вересневого випуску ELLE UK.

Про це йдеться на офіційному сайті ELLE UK.

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Нарешті спокійна та стабільна

Кара поділилася кількома коментарями про свої стосунки з Мінке, справжнє ім'я якої Лія Мейсон.

"Моя дівчина справді чудова, вона познайомила мене з багатьма речами та людьми. Перебуваючи зі своєю дівчиною, у цих стосунках є так багато речей, які зробило мене такою щасливою і подарували відчуття комфорту бути тією, ким я є", — розповіла модель.

Кара та Мінке тримали в таємниці стосунки, але підтвердили свій роман минулого року.

"Я вирішила викласти свої карти на стіл і сказати: "Я закохана, я закохана в ту, в кого я закохана". Я покінчила із соромом за те, кого я кохаю і ким я є. Кохання є кохання, і ми повинні любити, кого хочемо", — сказала зірка.

Обраниця Кари Делевінь, Мінке. Фото: instagram.com/minke

Кара також розповіла про свій шлях до тверезості та про те, як на неї вплинула зміна способу життя.

"Це було нелегко, але ніколи не було моментів, коли я казала: "Це того не варте". Це було варте кожної секунди. Я просто не знаю, що мені знадобиться, щоб відмовитися від цього. Я стабільна і спокійніша. Раніше я не довіряла собі. Було багато тривоги. Тепер я просто почуваюся вільною від цього", — сказала Кара.

Звільнилася від залежності

Кара додала, що стала вільною, коли відкрито розповіла про свою боротьбу з залежністю.

"Довгий час я відчувала, що багато приховувала від людей, які дивилися на мене. Нарешті я відчуваю, що можу бути вільним і повністю собою", — сказала модель.

Модель Кара Делевінь. Фото: elle.com

Це сталося після того, як Кара розповіла, що потрапила в реабілітаційний центр після того, як фотографії, опубліковані DailyMail.com минулого року, пробудили її.

"Я не була у терапевта три роки. Я просто відштовхнула усіх, що змусило мене зрозуміти, наскільки я в поганому становищі", — поділилася зірка.

На фото, зроблених у вересні, показали, як модель біля аеропорту Ван Найс блукала в брудних шкарпетках і без взуття. Фотографії викликали занепокоєння серед її шанувальників за її здоров'я, оскільки вона з'явилася з запалими темними очима, коли курила сигарету у своїй машині.

Модель пояснила, що брехала собі про своє здоров'я, і лише коли побачила себе на фотографіях в аеропорту, зрозуміла, що потребує допомоги.

Модель Кара Делевінь. Фото: elle.com

"Я не спала. Я була не в порядку. Це розриває серце, тому що я думала, що мені було весело, але в якийсь момент я сказала: "Я виглядаю погано. Іноді вам потрібна перевірка реальності, тому в певному сенсі ці фотографії були чимось, за що можна було б бути вдячним", — розповіла модель.

Вона зізналася, що у неї було багато коротких стосунків, тому що вона стримувала свої емоції, щоб нікого не "обтяжувати", а також через страх бути покинутою.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів.

Раніше акторка Меган Фокс відповіла політику, який звинуватив кінозірку у знущанні над її дітьми.