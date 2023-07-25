Больше не стыдно: супермодель Кара Делевинь рассказала, как невеста сделала ее счастливой

Модель Кара Делевинь. Фото: elle.com

В новом откровенном интервью модель Кара Делевинь рассказала о своей девушке Минке и собственной трезвости. 30-летняя модель появилась на обложке сентябрьского выпуска ELLE UK.

Об этом говорится на официальном сайте ELLE UK.

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Наконец-то спокойная и стабильная

Кара поделилась несколькими комментариями о своих отношениях с Минке, настоящее имя которой Лия Мэйсон.

"Моя девушка действительно замечательная, она познакомила меня со многими вещами и людьми. Находясь со своей девушкой, в этих отношениях есть так много вещей, которые сделали меня такой счастливой и подарили ощущение комфорта быть той, кем я являюсь", — рассказала модель.

Кара и Минке держали в секрете отношения, но подтвердили свой роман в прошлом году.

"Я решила выложить свои карты на стол и сказать: "Я влюблена, я влюблена в ту, в кого я влюблена". Я покончила со стыдом за то, кого я люблю и кем я являюсь. Любовь есть любовь, и мы должны любить, кого хотим", — сказала звезда.

Избранницы Кары Делевинь, Минке. Фото: instagram.com/minke

Кара также рассказала о своем пути к трезвости и о том, как на нее повлияло изменение образа жизни.

"Это было нелегко, но никогда не было моментов, когда я говорила: "Это того не стоит". Это стоило каждой секунды. Я просто не знаю, что мне понадобится, чтобы отказаться от этого. Я стабильна и спокойна. Раньше я не доверяла себе. Было много тревоги. Теперь я просто чувствую себя свободной от этого", — сказала модель.

Освободилась от зависимости

Кара добавила, что стала свободной, когда откровенно рассказала о своей борьбе с зависимостью.

"Долгое время я чувствовала, что многое скрывала от людей, которые смотрели на меня. Наконец-то я чувствую, что могу быть свободной и полностью собой" , — сказала модель.

Модель Кара Делевинь. Фото: elle.com

Это произошло после того, как Кара рассказала, что попала в реабилитационный центр после того, как фотографии, опубликованные DailyMail.com в прошлом году, разбудили ее.

"Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня понять, насколько я в плохом положении", — поделилась звезда.

На фото, сделанных в сентябре, показали, как модель у аэропорта Ван Найс бродила в грязных носках и без обуви. Фотографии вызвали беспокойство среди ее поклонников за ее здоровье, поскольку она появилась с впалыми темными глазами, когда курила сигарету в своей машине.

Модель объяснила, что лгала себе о своем здоровье, и только когда увидела себя на фотографиях в аэропорту, поняла, что нуждается в помощи.

Модель Кара Делевинь. Фото: elle.com

"Я не спала. Я была не в порядке. Это разрывает сердце, потому что я думала, что мне было весело, но в какой-то момент я сказала: "Я выгляжу плохо. Иногда вам нужна проверка реальности, поэтому в определенном смысле эти фотографии были чем-то, за что можно было быть благодарным" , — рассказала модель.

Она призналась, что у нее было много коротких отношений, потому что она сдерживала свои эмоции, чтобы никого не "обременять", а также из-за страха быть покинутой.

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