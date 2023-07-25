Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Больше не стыдно: супермодель Кара Делевинь рассказала, как невеста сделала ее счастливой arrow

Больше не стыдно: супермодель Кара Делевинь рассказала, как невеста сделала ее счастливой

25 июля 2023 15:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Больше не стыдно: супермодель Кара Делевинь рассказала, как невеста сделала ее счастливой
Модель Кара Делевинь. Фото: elle.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В новом откровенном интервью модель Кара Делевинь рассказала о своей девушке Минке и собственной трезвости. 30-летняя модель появилась на обложке сентябрьского выпуска ELLE UK.

Об этом говорится на официальном сайте ELLE UK.

Читайте также:

Наконец-то спокойная и стабильная

Кара поделилась несколькими комментариями о своих отношениях с Минке, настоящее имя которой Лия Мэйсон.

"Моя девушка действительно замечательная, она познакомила меня со многими вещами и людьми. Находясь со своей девушкой, в этих отношениях есть так много вещей, которые сделали меня такой счастливой и подарили ощущение комфорта быть той, кем я являюсь", — рассказала модель.

Кара и Минке держали в секрете отношения, но подтвердили свой роман в прошлом году.

"Я решила выложить свои карты на стол и сказать: "Я влюблена, я влюблена в ту, в кого я влюблена". Я покончила со стыдом за то, кого я люблю и кем я являюсь. Любовь есть любовь, и мы должны любить, кого хотим", — сказала звезда.

 

Избранницы Кары Делевинь, Минке. Фото: instagram.com/minke

Кара также рассказала о своем пути к трезвости и о том, как на нее повлияло изменение образа жизни.

"Это было нелегко, но никогда не было моментов, когда я говорила: "Это того не стоит". Это стоило каждой секунды. Я просто не знаю, что мне понадобится, чтобы отказаться от этого. Я стабильна и спокойна. Раньше я не доверяла себе. Было много тревоги. Теперь я просто чувствую себя свободной от этого", — сказала модель.

Освободилась от зависимости

Кара добавила, что стала свободной, когда откровенно рассказала о своей борьбе с зависимостью.

"Долгое время я чувствовала, что многое скрывала от людей, которые смотрели на меня. Наконец-то я чувствую, что могу быть свободной и полностью собой" , — сказала модель.

 

Модель Кара Делевинь. Фото: elle.com

Это произошло после того, как Кара рассказала, что попала в реабилитационный центр после того, как фотографии, опубликованные DailyMail.com в прошлом году, разбудили ее.

"Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня понять, насколько я в плохом положении", — поделилась звезда.

На фото, сделанных в сентябре, показали, как модель у аэропорта Ван Найс бродила в грязных носках и без обуви. Фотографии вызвали беспокойство среди ее поклонников за ее здоровье, поскольку она появилась с впалыми темными глазами, когда курила сигарету в своей машине.

Модель объяснила, что лгала себе о своем здоровье, и только когда увидела себя на фотографиях в аэропорту, поняла, что нуждается в помощи.

 

Модель Кара Делевинь. Фото: elle.com

"Я не спала. Я была не в порядке. Это разрывает сердце, потому что я думала, что мне было весело, но в какой-то момент я сказала: "Я выгляжу плохо. Иногда вам нужна проверка реальности, поэтому в определенном смысле эти фотографии были чем-то, за что можно было быть благодарным" , — рассказала модель.

Она призналась, что у нее было много коротких отношений, потому что она сдерживала свои эмоции, чтобы никого не "обременять", а также из-за страха быть покинутой.

Напомним, певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям.

Ранее актриса Меган Фокс ответила политику, обвинившему кинозвезду в издевательстве над ее детьми.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз