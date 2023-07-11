Більше ніякого Бандераса: Мелані Гріффіт позбулася тату на честь колишнього

Акторка Мелані Гріффіт. Фото: instagram.com/melaniegriffith/

Акторка Мелані Гріффіт після років наполегливої роботи нарешті звела татуювання з ім'ям свого колишнього Антоніо Бандераса. Гріффіт нещодавно підловили папараці на вулицях Лос Анджелеса.

Про це пише Daily Mail.

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Тепер на передпліччі Мелані Гріффіт замість серця з написом "Антоніо", красуються імена її дітей: Александра, Стелли, Джессі та Дакоти. Раніше зірка прикривала татуювання косметикою. Але у 2014 році почала процес зведення малюнка лазером.

Мелані Гріффіт звела татуювання з іменем Антоніо Бандераса. Фото: BACKGRID

Мелан Гріффіт та Антоніі Бандерас почали зустрічати після того, як знялись у одній за картин у 1995 році. Наступного року у них народилась донька Стелла. У 2015 році Гріффіт та Бандерас вирішили розлучитися. Раніше Мелані Гріффіт була тричі заміжня.

Навіть сьогодні актор називає Гріффіт своєю однією з найкращих подруг.

"Я не одружений з Мелані більше, але вона залишається моєю родиною. Вона одна з кращих, або навіть єдина краща подруга, яка у мене будь-коли була. Наші діти теж моя родина", — говорить Бандерас.

Вперше зірка "Зорро" зустрів Мелані Гріффіт на червоній доріжці церемонії вручення "Оскар" у 1989 році.

"Ми зустрілися, і я не згадав її імені, але пам'ятав, що десь бачив у кіно. Тоді я запитав у режисера Педро Альмадовара: "Хто вона?", на що той відповів: "Це Мелані Гріффіт". За шість років ми одружилися з нею", — пригадав актор.

Також Бандерас раніше розповідав, що буде кохати Мелані до кінця життя.

"Навіть, якщо ми розлучені, вона моя родина і я буду кохати її до кінця життя. Ми завжди на зв’язку, і навіть наше розлучення оформили досить елегантно. Діти наш пріоритет", — сказав актор у 2018 році в інтерв'ю People.

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