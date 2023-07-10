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Даша Квіткова розповіла, як Микита Добринін привітав її з днем народження

10 липня 2023 16:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова розповіла, як Микита Добринін привітав її з днем народження
Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова відсвяткувала день народження. Красуні виповнилося 25 років.

Які подарунки отримала, Даша розповіла у своєму Instagram.

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Даша Квіткова розповіла, що не планувала влаштовувати гучну вечірку з приводу свого свята. Просто її день народження співпав з вихідним, і вона вирушила розважатися з друзями.

Фоловери запитали, як привітав блогерку її ексчоловік Микита Добринін. На що Даша відповіла:

"Нікіта зранку подарував квіти, коли забирав Левчика до себе", — сказала переможниця шоу "Холостяк".

Собі ж Даша побажала простих, але важливих речей.

"Побажала, щоб все склалося так, як має скластися. А я просто розслабилася та отримувала задоволення", — прокоментовала Квіткова.

 

Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як відгуляла день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як відгуляла день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як відгуляла день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як відгуляла день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як відгуляла день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, як відгуляла день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова кілька тижнів тому розповіла, що офіційно розлучилася з шоуменом Нікітою Добриніним.

Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.

Нагадаємо, ресторатор, телеведучий, а зараз захисник України Даніел Салем шокував заявою про розлучення з дружиною Мариною. Разом вони були 17 років. Колишні закохані виховують восьмирічну доньку Санта-Луну.

Раніше бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.

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