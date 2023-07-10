Даша Квіткова розповіла, як Микита Добринін привітав її з днем народження
Переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова відсвяткувала день народження. Красуні виповнилося 25 років.
Які подарунки отримала, Даша розповіла у своєму Instagram.
Подарунок від екскоханого
Даша Квіткова розповіла, що не планувала влаштовувати гучну вечірку з приводу свого свята. Просто її день народження співпав з вихідним, і вона вирушила розважатися з друзями.
Фоловери запитали, як привітав блогерку її ексчоловік Микита Добринін. На що Даша відповіла:
"Нікіта зранку подарував квіти, коли забирав Левчика до себе", — сказала переможниця шоу "Холостяк".
Собі ж Даша побажала простих, але важливих речей.
"Побажала, щоб все склалося так, як має скластися. А я просто розслабилася та отримувала задоволення", — прокоментовала Квіткова.
Даша Квіткова кілька тижнів тому розповіла, що офіційно розлучилася з шоуменом Нікітою Добриніним.
Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.
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