Даніел Салем розлучається з дружиною

Телеведучий, ресторатор, захисник України, Даніел Салем. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem

Ресторатор, телеведучий, а зараз захисник України, Даніел Салем шокував заявою про розлучення з дружиною Мариною. Разом вони були 17 років. Колишні закохані виховують восьмирічну доньку Санта-Луну.

Про це Даніел розповів програмі "Неймовірна правда про зірок".

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За словами Даніела, вони вирішили розлучитися перед початком повномасштабної війни. Потім було не до цього. І зараз все в процесі. Марина з донькою проживають за кордоном.

"У стосунках мене було мало, у сім'ї - ні. Навіть Маша про це говорить, що у сім'ї я завжди є. Якщо казати сухо, то я виконую обов'язки. Я вважаю, що у них має бути все — спершу вони, потім вже я… Ревнощі були в нашій сім'ї. Я дуже ревнивий, Маша теж. Я думаю, що це теж одна з причин", — зізнався Салем.

Також Даніел опублікував зворушливе відео, на якому він зустрічає в Києві, на залізничному вокзалі, Санта-Луну. Вони не бачились тривалий час. Зараз у дівчинки канікули, тож вона приїхала, аби побачитись з батьком.

Даніель Салем із дружиною. Фото: Facebook/daniel.salem.16

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