Больше никакого Бандераса: Мелани Гриффит лишилась тату в честь бывшего

Актриса Мелани Гриффит. Фото: instagram.com/melaniegriffith/

Актриса Мелани Гриффит после многих лет упорной работы наконец-то свела татуировку с именем своего бывшего Антонио Бандераса. Гриффит недавно подловили папарацци на улицах Лос Анджелеса.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дети прежде всего

Теперь на предплечье Мелани Гриффит вместо сердца с надписью "Антонио" красуются имена ее детей: Александра, Стеллы, Джесси и Дакоты. Раньше звезда прикрывала татуировку косметикой. Но в 2014 году начала процесс выжигания рисунка лазером.

Мелани Гриффит свела татуировку с именем Антонио Бандераса. Фото: BACKGRID

Мелан Гриффит и Антонии Бандерас начали встречаться после того, как снялись в одной из картин в 1995 году. В следующем году у них родилась дочь Стелла. В 2015 году Гриффит и Бандерас решили развестись. Ранее Мелани Гриффит была трижды замужем.

Даже сегодня актер называет Гриффит своей одной из самых лучших подруг.

"Я не женат на Мелани больше, но она остается моей семьей. Она одна из лучших, или даже единственная лучшая подруга, которая у меня когда-либо была. Наши дети тоже моя семья", — говорит Бандерас.

Впервые звезда "Зорро" встретила Мелани Гриффит на красной дорожке церемонии вручения "Оскар" в 1989 году.

"Мы встретились, и я не вспомнил ее имени, но помнил, что где-то видел в кино. Тогда я спросил у режиссера Педро Альмадовара: "Кто она?", на что тот ответил: "Это Мелани Гриффит". Через шесть лет я женился на ней", — вспомнил актер.

Также Бандерас ранее рассказывал, что будет любить Мелани до конца жизни.

"Даже если мы разведены, она моя семья и я буду любить ее до конца жизни. Мы всегда на связи, и даже наш развод оформили довольно элегантно. Дети наш приоритет", — сказал актер в 2018 году в интервью People.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет. Бывшие влюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Тревисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.