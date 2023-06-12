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Бюджетний букет та четверо гостей: яким було скромне весілля зірки "Кінг-Конга"

12 червня 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бюджетний букет та четверо гостей: яким було скромне весілля зірки "Кінг-Конга"
Наомі Вотс з чоловіком. Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка фільму "Кінг-Конг" Наомі Вотс нещодавно здивувала новиною про своє заміжжя. Акторка, яка вперше вийшла заміж, відмовилась від гучного святкування.

Про це пише usmagazine.com.

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Наомі зіграла весілля зі своїм нареченим, актором Біллі Крудапом. Найбільше Вотс витратилася на весільну сукню. За вбрання під назвою Sweetheart Water Lilly Guipure від Oscar de la Renta Вотс заплатила 4 тисячі 900 доларів. На всьому іншому зірка вирішила заощадити.

Так, Вотсон замовила букет квітів з найближчої крамнички, а на саме святкування акторка запросила лише чотирьох друзів: акторів Марка Руффало та Джоша Хамільтона з дружинами.

 

Наомі Вотс з чоловіком. Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/

 

Гості фотографували поцілунки молодят. Фото: instagram.com/markruffalo/

 

Весілля Наомі Вотс. Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/

Віртуальні привітання від інших друзів Наомі отримала у Instagram. Ніколь Кідман, Гвінет Пелтроу та Міранда Керр не шкодували гарних слів на адресу молодят. Привітав пару і колишній наречений Вотс, актор Лев Шрайбер.

Чутки про те що Наомі Вотс виходить заміж пішли у березні цього року, коли акторку бачили з обручкою. Наомі та її обранець познайомились у 2017 році на зйомках серіалу Netflix, де вони грали чоловіка та дружину. До цього Наомі бла 11 років у стосунках з актором Левом Шрайбером. Від нього має двох дітей.

Раніше чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі привітав її з першлю річницю шлюбу.

Нагадаємо, бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу та його кохана Лілія побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування.

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