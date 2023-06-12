Бюджетний букет та четверо гостей: яким було скромне весілля зірки "Кінг-Конга"
Зірка фільму "Кінг-Конг" Наомі Вотс нещодавно здивувала новиною про своє заміжжя. Акторка, яка вперше вийшла заміж, відмовилась від гучного святкування.
Про це пише usmagazine.com.
Наомі зіграла весілля зі своїм нареченим, актором Біллі Крудапом. Найбільше Вотс витратилася на весільну сукню. За вбрання під назвою Sweetheart Water Lilly Guipure від Oscar de la Renta Вотс заплатила 4 тисячі 900 доларів. На всьому іншому зірка вирішила заощадити.
Так, Вотсон замовила букет квітів з найближчої крамнички, а на саме святкування акторка запросила лише чотирьох друзів: акторів Марка Руффало та Джоша Хамільтона з дружинами.
Віртуальні привітання від інших друзів Наомі отримала у Instagram. Ніколь Кідман, Гвінет Пелтроу та Міранда Керр не шкодували гарних слів на адресу молодят. Привітав пару і колишній наречений Вотс, актор Лев Шрайбер.
Чутки про те що Наомі Вотс виходить заміж пішли у березні цього року, коли акторку бачили з обручкою. Наомі та її обранець познайомились у 2017 році на зйомках серіалу Netflix, де вони грали чоловіка та дружину. До цього Наомі бла 11 років у стосунках з актором Левом Шрайбером. Від нього має двох дітей.
Раніше чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі привітав її з першлю річницю шлюбу.
Нагадаємо, бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу та його кохана Лілія побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування.