Бюджетный букет и четверо гостей: какой была скромная свадьба звезды "Кинг-Конга"
Звезда фильма "Кинг-Конг" Наоми Уотс недавно удивила новостью о своем замужестве. Актриса вышла замуж впервые, но отказалась от громкого празднования.
Об этом пишет usmagazine.com.
Наоми сыграла свадьбу со своим женихом, актером Билли Крудапом. Дороже всего Уотс обошлось свадебное платье. За наряд под названием Sweetheart Water Lilly Guipure от Oscar de la Renta Уотс заплатила 4 тысячи 900 долларов. На всем остальном звезда решила сэкономить.
Так, Уотсон заказала букет цветов из ближайшего магазинчика, а на самое празднование актриса пригласила только четырех друзей: актеров Марка Руффало и Джоша Хамильтона с женами.
Виртуальные поздравления от других друзей Наоми получила в Instagram. Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр не жалели добрых слов в адрес молодоженов. Поздравил пару и бывший жених Уотс, актер Лев Шрайбер.
Слухи о том что Наоми Уотс выходит замуж пошли в марте этого года, когда актрису увидели с обручальным кольцом. Наоми и ее избранник познакомились в 2017 году на съемках сериала Netflix, где они играли мужа и жену. До этого Наоми была 11 лет в отношениях с актером Львом Шрайбером. От него у нее двое детей.
Ранее муж Бритни Спирс Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.
Напомним, бизесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная Лилия обручились в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.