Бюджетный букет и четверо гостей: какой была скромная свадьба звезды "Кинг-Конга"

Наоми Уотс с мужем. Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/

Звезда фильма "Кинг-Конг" Наоми Уотс недавно удивила новостью о своем замужестве. Актриса вышла замуж впервые, но отказалась от громкого празднования.

Об этом пишет usmagazine.com.

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Наоми сыграла свадьбу со своим женихом, актером Билли Крудапом. Дороже всего Уотс обошлось свадебное платье. За наряд под названием Sweetheart Water Lilly Guipure от Oscar de la Renta Уотс заплатила 4 тысячи 900 долларов. На всем остальном звезда решила сэкономить.

Так, Уотсон заказала букет цветов из ближайшего магазинчика, а на самое празднование актриса пригласила только четырех друзей: актеров Марка Руффало и Джоша Хамильтона с женами.

Наоми Уотс с мужем. Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/

Гости фотографировали поцелуи новобрачных. Фото: instagram.com/markruffalo/

Свадьба Наоми Уотс. Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/

Виртуальные поздравления от других друзей Наоми получила в Instagram. Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр не жалели добрых слов в адрес молодоженов. Поздравил пару и бывший жених Уотс, актер Лев Шрайбер.

Слухи о том что Наоми Уотс выходит замуж пошли в марте этого года, когда актрису увидели с обручальным кольцом. Наоми и ее избранник познакомились в 2017 году на съемках сериала Netflix, где они играли мужа и жену. До этого Наоми была 11 лет в отношениях с актером Львом Шрайбером. От него у нее двое детей.

Ранее муж Бритни Спирс Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.

Напомним, бизесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная Лилия обручились в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.