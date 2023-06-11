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Зірка "Кінг-Конгу" та "Дзвінку" Наомі Воттс вперше вийшла заміж

11 червня 2023 08:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Кінг-Конгу" та "Дзвінку" Наомі Воттс вперше вийшла заміж
Акторка Наомі Воттс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британська акторка Наомі Воттс вперше вийшла заміж. Обранцем кінозірки став зірка серіалу "Ранкове шоу" (в якому знімаються Дженніфер Еністон та Різ Візерспун), американський актор Біллі Крудап.

Про це Наомі повідомила у своєму Instagram. 

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Подробиці 

Зіркова пара не стала влаштовувати великого весілля. 54-річні Наомі та Біллі розписалися в Нью-Йорку (США). Воттс була одягнена в мереживне біле плаття Oscar de la Renta і тримала в руці букет білих квітів, а на Крудап був темно-синій костюм.

Про роман знаменитостей стало відомо 2017 року, коли Наомі та Біллі знімалися в одному з серіалів стрімінгової платформи Netflix. Воттс і Крудап тримають в таємниці своє особисте життя. Вони вперше вийшли разом на червону доріжку лише 2022 року на премії Гільдії кіноакторів США.

До знайомства з Крудапом Воттс 11 років зустрічалася з актором Лієвом Шрайбером. Від нього в Наомі двоє синів. У Біллі Крудапа також є син від попередніх стосунків. 

Скриншот: Instagram/naomiwatts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Naomi Watts (@naomiwatts)

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік американської співачки Брітні Спірс привітав її з першою річницею весілля. Також ми розповідали, що нова дружина ексчоловіка Ані Лорак, бізнесмена Мурата Налчаджиоглу показала обручку.

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