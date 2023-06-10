Чоловік Брітні Спірс привітав її з першою річницею весілля
Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі святкують першу річницю шлюбу. З цієї нагоди актор та фітнес-тренер романтично привітав співачку.
Відео з весільної церемонії, яка відбулась рік тому, Асгарі опублікував у Instagram.
На відео щасливі Брітні Спірс та Сем Асгарі стоять біля вівтаря, позують в кареті та цілуються на балконі.
Протягом цього року пара неодноразово ставала героями світської хроніки через свої сварки.
Брітні Спірс зустріла Сема Асгарі під час зйомок свого кліпу. У 2021 році пара заручилась. Саме Асгарі підтримав співачку під час її суду з батьком.
"Мій батько завжди казав мені, що я занадто товста! Я ніколи не почувалася достатньо красивою, я думаю, що мене завжди лякало, що мій батько може щось зробити. Я виглядала непривабливою, не почувалася собою у власній шкірі", — говорить співачка і додає, що батько змушував її почуватися гірше за собаку.
Після того, як Спірс виграла суд, вони с Асгарі побралися.
Раніше Брітні Спірс була заміжня за Джейсоном Александом та Кевіном Федерляйном, від якого народила двох синів.
Нагадаємо, ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн потрапив у скандальну історію. Чоловік заборгував кругленьку суму за навчання своїх дітей.
Раніше стало відомо, що перший чоловік Спірс, який у день весілля з фітнес-тренером увірвався до неї до будинку з ножем у тюремному комбінезоні, знову одружився.