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Чоловік Брітні Спірс привітав її з першою річницею весілля

10 червня 2023 20:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чоловік Брітні Спірс привітав її з першою річницею весілля
Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі святкують першу річницю шлюбу. З цієї нагоди актор та фітнес-тренер романтично привітав співачку.

Відео з весільної церемонії, яка відбулась рік тому, Асгарі опублікував у Instagram.

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Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

На відео щасливі Брітні Спірс та Сем Асгарі стоять біля вівтаря, позують в кареті та цілуються на балконі.

Протягом цього року пара неодноразово ставала героями світської хроніки через свої сварки.

Брітні Спірс зустріла Сема Асгарі під час зйомок свого кліпу. У 2021 році пара заручилась. Саме Асгарі підтримав співачку під час її суду з батьком.

"Мій батько завжди казав мені, що я занадто товста! Я ніколи не почувалася достатньо красивою, я думаю, що мене завжди лякало, що мій батько може щось зробити. Я виглядала непривабливою, не почувалася собою у власній шкірі", — говорить співачка і додає, що батько змушував її почуватися гірше за собаку.

Після того, як Спірс виграла суд, вони с Асгарі побралися.

Раніше Брітні Спірс була заміжня за Джейсоном Александом та Кевіном Федерляйном, від якого народила двох синів.

Нагадаємо, ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн потрапив у скандальну історію. Чоловік заборгував кругленьку суму за навчання своїх дітей.

Раніше стало відомо, що перший чоловік Спірс, який у день весілля з фітнес-тренером увірвався до неї до будинку з ножем у тюремному комбінезоні, знову одружився

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