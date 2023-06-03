Чоловік Ані Лорак знову одружився: перші фото з весілля

Весілля Лілії та Мурата Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/

Бізесмен та ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу та його кохана Лілія побралися у розкішній резиденції під Києвом. Пара запросила близьких друзів та колег на святкування.

Фото подружжя виклали на своїх сторінках у Instagram.

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Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу пішов під вінець з візажисткою Лілією у Конча-Заспі. Перші кадри з весілля запостили гості та молодята у соцмережах.

Ексчоловік Ані Лорак одружився знову. Фото: instagram.com/muratnalca/

Ексчоловік Ані Лорак одружився знову. Фото: instagram.com/muratnalca/

Ексчоловік Ані Лорак одружився знову. Фото: instagram.com/muratnalca/

Ексчоловік Ані Лорак одружився знову. Фото: instagram.com/muratnalca/

Ексчоловік Ані Лорак одружився знову. Фото: instagram.com/muratnalca/

Наречена була вдягнута у довгу ніжну сукню-рибку. Бізнесмен обрав синій костюм. Локація під відкритим небом була прикрашена білими трояндами.

Мурат та Лілія разом майже два з половиною роки. Бізнесмен зробив романтичну пропозицію коханій у 2021 році.

До речі, ексчоловік Лорак має турецьке громадянство, та він не захотів виїжджати з України після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, російську столицю атакували десятки безпілотників. Увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак. Нібито він був придбаний на гроші так званого фонду помсти артистки. У соцмережах українці потролили співачку.

Власниця українського громадянства співачка Ані Лорак у Міжнародний день захисту дітей на камеру вручила пральну машину біженцям з Донбасу у Підмосков’ї.