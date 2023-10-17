Близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время
Близкая подруга Сергея Сивохо, живущая в Израиле Светлана Бердецкая, подтвердила его смерть. Также она назвала точное время и дату, когда звезда телевидения ушла из жизни.
Соответствующая публикация появилась в Facebook.
Сергей Сивохо умер
По информации женщины, шоумен и общественный деятель скончался сегодня, 17 октября, в 5:40 утра.
"Сейчас каждый день очень тяжело, но сегодня мне особенно плохо... Сегодня в 5.40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, отличный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет очень не хватать. Вечная память, Сережа", — написала женщина и добавила более десятка фотографий.
Единственный из представителей украинского шоу-бизнеса, кто выразил соболезнования, пока стал телеведущий Алексей Суханов.
Причиной смерти шоумена стала хроническая болезнь легких. Сивохо ушел из жизни в Германии.
О Сергее Сивохо
Родился в Донецке. Стал известен благодаря участию в КВН. Был ведущим популярных телепроектов, продюсером студии "Квартал 95", а также тренером в первом сезоне "Лиги смеха".
В 2020-м Сивохо запустил "Национальную платформу примирения и единства", которую после начала полномасштабной войны переименовал в "Национальную платформу восстановления и единства". Организация оказывает гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим во время войны с оккупантами.
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