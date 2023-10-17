Близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время

Шоумен, общественный деятель Сергей Сивохо. Фото: Facebook/sivokho

Близкая подруга Сергея Сивохо, живущая в Израиле Светлана Бердецкая, подтвердила его смерть. Также она назвала точное время и дату, когда звезда телевидения ушла из жизни.

Соответствующая публикация появилась в Facebook.

Читайте также:

Сергей Сивохо умер

По информации женщины, шоумен и общественный деятель скончался сегодня, 17 октября, в 5:40 утра.

"Сейчас каждый день очень тяжело, но сегодня мне особенно плохо... Сегодня в 5.40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, отличный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет очень не хватать. Вечная память, Сережа", — написала женщина и добавила более десятка фотографий.

Близкая подруга подтвердила смерть Сергея Сивохо. Фото: Facebook/weri.maweri

Единственный из представителей украинского шоу-бизнеса, кто выразил соболезнования, пока стал телеведущий Алексей Суханов.

Алексей Суханов прокомментировал новость о смерти Сивохи. Скриншот: Instagram/suhanov.official

Причиной смерти шоумена стала хроническая болезнь легких. Сивохо ушел из жизни в Германии.

О Сергее Сивохо

Родился в Донецке. Стал известен благодаря участию в КВН. Был ведущим популярных телепроектов, продюсером студии "Квартал 95", а также тренером в первом сезоне "Лиги смеха".

В 2020-м Сивохо запустил "Национальную платформу примирения и единства", которую после начала полномасштабной войны переименовал в "Национальную платформу восстановления и единства". Организация оказывает гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим во время войны с оккупантами.

Сергей Сивохо и военные. Фото: Facebook/sivokho

Напомним, ранее мы писали, что умерла известная Инста-бабка Степанида Цвет. Также мы рассказывали, что у Даниэля Салема умерла сестра.