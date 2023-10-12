У Даніеля Салема померла сестра: фото

Ресторатор, захисник України Даніель Салем. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem

У шоумена, ресторатора Даніеля Салема, який від початку повномасштабної війни боронить нашу країну від окупантів, померла молодша сестра.

Про це зірковий захисник повідомив у своєму Instagram.

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39-річний військовослужбовець із позивним Сойер опублікував архівну фотографію ще з маленькою сестричкою. За словами Даніеля, вони давно не бачились. Подробиць Салем розкривати не став.

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось у цьому житті. Солодких снів тобі, моя сестра", — написав Даніель.

Даніель Салем із сестрою. Cкриншот: Instagram/daniel_jihad_salem

Одними з першими свої співчуття висловили телеведучі Юрій Горбунов, Леся Нікітюк, продюсер Саша Чемеров та співачка Оля Полякова.

Зазначимо, що Даніель Салем народився в Одесі. Але коли йому було шість років, він разом із сім'єю вирушив на батьківщину батька — в Ліван. Вочевидь саме там і проживала сестра зіркового військовослужбовця.

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