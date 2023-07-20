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Анна Трінчер шокувала публіку: Олександр Волошин "на сьомому небі від щастя"

20 липня 2023 11:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Трінчер розповіла про новий етап свого життя – Олександр Волошин щасливий
Українська співачка Анна Трінчер на шоу "ШоЗаСонг". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця, актриса та блогерка Анна Трінчер поділилася радісною новиною. Популярна виконавиця розповіла про те, що вона разом зі своїм чоловіком, скандальним блогером Олександром Волошиним, переїхала до заміського будинку, та показала фотографії.

Відповідними знімками Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Не так давно українська артистка поділилася радісною новиною, розповівши про те, який розкішний подарунок їй зробив її чоловік Олександр Волошин. Вона показала розкішний дорогий автомобіль, який він їй подарував.

Тепер Анна Трінчер похизувалася ще однією радісною для неї новиною, розповівши про те, що тепер вона разом зі своїм коханим житиме у розкішному заміському будинку. Артистка показала фотографії, де можна побачити цей величезний будинок. 

"Новий етап життя. Так, ми переїжаємо в дім за містом", — написала Анна Трінчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Користувачі мережі та підписники української знаменитості не залишилися в стороні та почали обговорювати таку новину. Люди стали залишати коментарі, де почали робити компліменти та вітати пару з придбанням будинку.

  • Чудово, новий етап вашого життя, а я Вам вчора якраз рекомендувала який вибір, зробити домашніх улюбленців у зв’язку з домашніми умовами. Я вас вітаю з придбанням домівки, щоб у вас там панував затишок, мир, злагода, кохання
  • Новий етап… Я подумала, що вагiтна. Вибачте, якщо що
  • Оце я розумію чоловік. Вибрав дім, оплатив і ще й переживає, чи сподобається дружині, молодці
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Анна Трінчер осоромилася через невдалу рекламу. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Анна Трінчер згадала своє дитинство. 

Також ми повідомляли про те, що відому виконавицю Анну Трінчер захейтили за нецензурну лексику. 

 

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