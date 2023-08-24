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Блогер Волошин рассекретил доходы: сколько он зарабатывает на недвижимости

24 августа 2023 09:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Блогер Волошин рассекретил доходы: сколько он зарабатывает на недвижимости
Блогер Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, часто рассказывает подписчикам о своих бизнесах. В этот раз молодой шоумен сообщил, сколько у него объектов недвижимости и про планы на ближайшие пять лет.

Соответствующее сообщение появилось в его Instagram.

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Цифры от Волошина

25-летний блогер признался, что в детстве он смотрел популярное телешоу лотерею и мечтал выиграть свою квартиру. Александр тогда был уверен, что сам на нее заработать не сможет. Теперь же у него три квартиры и он понимает — это только начало.

"Одна квартира у меня уже сдается, приносит пассивно 15 тысяч гривен в месяц. На днях я получил две квартиры, которые обошлись в 180 тысяч долларов. Одну из них я продам и заработаю 25-30 тысяч долларов сверху. Одну оставлю, сделаю ремонт и буду сдавать ориентировочно за 900-1000 долларов в месяц. За полгода мы сделаем ремонт, и мой пассивный доход увеличится до примерно 50 тысяч гривен в месяц", — признался Волошин.

Блогер заявил, что к 30 годам он хочет купить много недвижимости и выйти в доход в 50 тысяч долларов в месяц. Одним из первых в комментариях Александра поддержал певец Виталий Козловский, защищающий нашу страну в рядах ВСУ. "Ты молодец", — лаконично написал военный.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер и Александр Волошин на время разошлись. Также мы рассказывали, что скандальная блогерша возмутила обнаженным фото с флагом.

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