Блогерка Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Співачка, блогерка Діана Глостер (Diana Gloster)

Напередодні співачка, блогерка Діана Глостер (Diana Gloster) презентувала нову пісню "Я у себе", присвячену всім жінкам та дівчатам заради підтримки кожної на шляху до щасливого життя.

Тепер артистка презентувала на своєму YouTube каналі кліп на композицію.

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Глостер активно підтримує рух фемінізму та закликає жінок у своїй творчості вірити у власні сили, любити та поважати у першу чергу себе. Головний меседж нової пісні закарбований в її приспіві. За словами Діани, "Я у себе" — це гімн кожної дівчини, кожної жінки, який нагадує: щоб бути щасливою, достатньо мати себе.

"Один з найпотужніших прикладів — це моя історія з батьком. На жаль, в нашій сім'ї панувало психологічне домашнє насилля, він завжди мені казав, що без нього я нічого не зможу і з мене нічого не вийде. Завдяки цій пісні я усвідомила вперше в житті на 100%, що саме віра у себе допомогла мені не зламатися, пройти весь цей шлях і бути там, де я зараз є. Я б хотіла, щоб кожна жінка, кожна дівчина, слухаючи цю пісню, відчула і повірила, що немає нічого неможливого, поки вона у себе є", — прокоментувала прем’єру Діана Глостер.

У відео блогерка приміряла чимало яскравих образів. Також в кліпі є сцени, які були відзняті у спеціальному басейні.

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