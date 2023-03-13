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Блогер Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня

13 марта 2023 11:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица, блогер Диана Глостер (Diana Gloster)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица, блогер Диана Глостер (Diana Gloster) презентовала новую песню "Я у себе", посвященную всем женщинам и девушкам ради поддержки каждой на пути к счастливой жизни.

Теперь артистка представила на своем YouTube канале клип на композицию.

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Подробности

Глостер активно поддерживает движение феминизма и призывает женщин в своем творчестве верить в свои силы, любить и уважать в первую очередь себя. Главный месседж новой песни запечатлен в ее припевах. По словам Дианы, "Я у себе" это гимн каждой девушки, каждой женщины, который напоминает: чтобы быть счастливой, достаточно иметь себя.

"Один из самых мощных примеров — это моя история с отцом. К сожалению, в нашей семье царило психологическое домашнее насилие, он всегда мне говорил, что без него я ничего не смогу и из меня ничего не получится. Благодаря этой песне я осознала впервые в жизни на 100%, что именно вера в себя помогла мне не сломаться, пройти весь этот путь и быть там, где я сейчас есть. Я бы хотела, чтобы каждая женщина, каждая девушка, слушая эту песню, почувствовала и поверила, что нет ничего невозможного, пока она у себя есть", прокомментировала премьеру Диана Глостер.

В видео блогер примерила немало ярких образов. Также в клипе есть сцены, отснятые в специальном бассейне.

Напомним, ранее мы писали, что ректор, а ныне президент Киевского университета культуры и искусств, певец Михаил Поплавский в своем стиле представил клип об офицерах ВСУ. Также мы рассказывали, что победители песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню.

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